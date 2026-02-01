Παίκτης της Κλαμπ Αμέρικα εγκατέλειψε το Μεξικό μετά από ρατσιστικές επιθέσεις στις κόρες του!

Ο Αλάν Σεν-Μαξιμέν αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία του με την Κλαμπ Αμέρικα, έπειτα από επαναλαμβανόμενα ρατσιστικά περιστατικά που είχαν ως στόχο τα παιδιά του.

Πρόωρη ήταν η αποχώρηση του Αλάν Σεν-Μαξιμέν στην Κλαμπ Αμέρικα, με τον Γάλλο εξτρέμ να φεύγει από το κλαμπ λόγω ρατσιστικών επιθέσεων που δέχθηκαν οι κόρες του! Όπως έκανε ο ίδιος γνωστό με προσωπική του ανάρτηση, το περιστατικό αυτό δεν ήταν μεμονωμένο αλλά συνέβαινε επαναλαμβανόμενα, κάτι που τελικά οδήγησε τον 28χρονο ποδοσφαιριστή στην απόφαση να αλλάξει ομάδα.

Ο Σεν-Μαξιμέν, ο οποίος είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο το περασμένο καλοκαίρι, αγωνίστηκε συνολικά σε 16 παιχνίδια στο πρωτάθλημα Μεξικού, τα εννέα ως βασικός, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει τη θητεία του εκεί.

Με μια συγκινητική ανάρτησή του, ξεκαθάρισε πως μπορεί να αντέξει τις προσωπικές επιθέσεις, δεν μπορεί όμως να ανεχτεί την εκδήλωση αυτών των ρατσιστικών συμπεριφορών σε βάρος των παιδιών του, τονίζοντας πως «το πρόβλημα δεν είναι το χρώμα του δέρματος, αλλά το χρώμα των σκέψεων».

Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο της Κλαμπ Αμέρικα επιβεβαίωσαν ότι τα όσα καταγγέλθηκαν πράγματι έγιναν, καταδικάζοντας απερίφραστα κάθε μορφή ρατσισμού. Ο Γάλλος εξτρέμ επέλεξε να μη δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν ώστε να μην του δώσει έκταση.