Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό να σκοράρει και να πλησιάζει όλο και περισσότερο τα 1000 γκολ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν φρενάρει πουθενά και συνεχίζει να σκοράρει στα αντίπαλα δίχτυα της Σαουδικής Αραβίας. Πριν λίγο στον αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Κολούντ, έβαλε ξανά την υπογραφή του σημειώνοντας το πρώτο γκολ της ομάδας του. Στο 47' πήρε την πάσα του Ζοά Φέλιξ, ο οποίος προσπέρασε τον τερματοφύλακα και έδωσε στον Πορτογάλο σταρ, που από κοντά έκανε το 1-0.

Στη συνέχεια η Αλ Νασρ πέτυχε ακόμη δύο γκολ και πήρε την εκτός έδρας νίκη με 3-0. H ομάδα βρίσκεται στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας και στο -3 από την πρωτοπόρο Αλ Χιλάλ. Το γκολ του 40χρονου σούπερ σταρ είναι το νούμερο 961 και απομένουν άλλα 39 τέρματα για να φτάσει να γράψει ιστορία και με το ρυθμό που συνεχίζει, δείχνει ότι δεν είναι ακατόρθωτο.