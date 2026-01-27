Ο νέος «Ζαφείρης»: Η ανακάλυψη της ΕΠΟ από τη Νορβηγία που κλήθηκε στην Κ19
Τον νέο «Ζαφείρη» βρήκε στην Νορβηγία η ΕΠΟ καθώς κάλεσε στην Εθνική Νέων τον 18χρονο επιθετικό Άγγελο Χαμίντα που αγωνίζεται στη Λίλεστρομ.
Μετά τον Ράγιαν Ογεμπάντε, η Ελληνική Ομοσπονδία προχώρησε σε ακόμα μία ανακάλυψη, αυτή τη φορά από τη Νορβηγία, με τον ταλαντούχο φορ να είναι μία περίπτωση που έχει προκαλέσει αίσθηση με τα χρώματα της Λίλεστρομ αφού με τη δεύτερη ομάδα είχε πετύχει 13 γκολ σε 29 συμμετοχές.
Παρά τον τραυματισμό που υπέστη, κατάφερε να κάνει τρεις συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, έχοντας μία ασίστ στο ενεργητικό του και θα βρίσκεται στις επιλογές του Βαγγέλη Μόρα στα επόμενα παιχνίδια της Κ19.
Ο Χαμίντα γεννήθηκε στην Ελλάδα αλλά σε αρκετά νεαρή ηλικία μετακόμισε στη Νορβηγία ενώ έχει Σύρο πατέρα και Ελληνίδα μητέρα, με τον ίδιο να κάνει και τις πρώτες δηλώσεις του: «Είναι υπέροχο να εκπροσωπείς τη χώρα στην οποία γεννήθηκες και από την οποία κατάγεσαι. Οπότε θα είναι πραγματικά συναρπαστικό. Είναι κάτι καινούργιο και ελπίζω να πάει καλά».
Vi gratulerer Angelos Chaminta med landslagsuttak for Hellas 🫶🏼🇬🇷 https://t.co/jfvGgIVybp— Lillestrøm SK (@LillestromSK) January 26, 2026
