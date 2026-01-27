Η συμπεριφορά του Κριστιάνο Ρονάλντο στο ματς με την Αλ Τααβόν προβλημάτισε τους αντιπάλους του, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να τους τρολάρει κάνοντας το χαρακτηριστικό «calma».

Με ανεβασμένη διάθεση εμφανίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο φινάλε της αναμέτρησης της Αλ Νασρ με την Αλ Τααβόν, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με νίκη 1-0 για την ομάδα του. Μείωσαν τη διαφορά από την κορυφή του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας και πλέον έχουν μπει για τα καλά στη μάχη του τίτλου.

Ωστόσο, αυτό που μονοπώλησε το ενδιαφέρον ήταν η συμπεριφορά του Πορτογάλου σούπερ σταρ στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση κι ενώ οι παίκτες των δύο ομάδων περίμεναν την εκτέλεση μιας στατικής φάσης, ο Ρονάλντο αποφάσισε να ελαφρύνει το κλίμα με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο.

Σε βίντεο που έκανε τον γύρο των social media, ο Κριστιάνο φαίνεται να απευθύνεται στους αντιπάλους του κάνοντας πρώτα το γνωστό του «calma» με τη χαρακτηριστική κίνηση του χεριού του. Λίγο αργότερα, γύρισε προς άλλον αντίπαλό του και του ζήτησε να μη μιλάει κάνοντας την αντίστοιχη κίνηση. Η συμπεριφορά του φυσικά προκάλεσε αντιδράσεις, με τους παίκτες της Αλ Τααβόν να κάνουν λόγο για προκλητικές ενέργειες από την πλευρά του Πορτογάλου σούπερ σταρ.

Δείτε το σχετικό βίντεο