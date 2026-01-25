Ισπανία: Οπαδός τραυματίστηκε από... ιπτάμενο τραπέζι
Υπό πολύ δύσκολες συνθήκες διεξήχθη η αναμέτρηση ανάμεσα σε Σαραγόσα και Καστεγιόν για τη Segunda Division, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και η έντονη βροχόπτωση στην περιοχή ζόρισαν τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με το τελικό 0-0 να έρχεται φυσιολογικά.
Στο ενδέκατο λεπτό δε, η δράση διεκόπη καθώς οπαδός τραυματίστηκε από... τραπέζι που πήρε ο αέρας! Όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ, ένα πλαστικό τραπέζι έφυγε από τη θέση του από ριπή ανέμου, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε φιλάθλους, ένας εκ των οποίων χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.
Η αναμέτρηση διεκόπη για περίπου πέντε λεπτά, με τον άτυχο οπαδό να επιστρέφει στη θέση του λίγο πριν την ανάπαυλα. Ευτυχώς, οι καιρικές συνθήκες είχαν ηρεμήσει στο μεταξύ, με τα απρόοπτα να σταματούν εκεί.
El viento hace volar una mesa auxiliar por los aires y golpea a un aficionado durante el partido Real Zaragoza-Castellón https://t.co/eXKwrCsdKI— Heraldo de Aragón (@heraldoes) January 25, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.