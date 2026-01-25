Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Σαραγόσα και Καστεγιόν διεκόπη για περίπου πέντε λεπτά, λόγω τραυματισμού οπαδού από... τραπέζι που πήρε ο αέρας!

Υπό πολύ δύσκολες συνθήκες διεξήχθη η αναμέτρηση ανάμεσα σε Σαραγόσα και Καστεγιόν για τη Segunda Division, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και η έντονη βροχόπτωση στην περιοχή ζόρισαν τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με το τελικό 0-0 να έρχεται φυσιολογικά.

Στο ενδέκατο λεπτό δε, η δράση διεκόπη καθώς οπαδός τραυματίστηκε από... τραπέζι που πήρε ο αέρας! Όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ, ένα πλαστικό τραπέζι έφυγε από τη θέση του από ριπή ανέμου, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε φιλάθλους, ένας εκ των οποίων χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Η αναμέτρηση διεκόπη για περίπου πέντε λεπτά, με τον άτυχο οπαδό να επιστρέφει στη θέση του λίγο πριν την ανάπαυλα. Ευτυχώς, οι καιρικές συνθήκες είχαν ηρεμήσει στο μεταξύ, με τα απρόοπτα να σταματούν εκεί.