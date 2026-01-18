Ολυμπιακός: Ασταμάτητες οι «ερυθρόλευκες», 11-0 τον Εθνικό Καλαμάτας
Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού συνέχισε εντυπωσιακά την πορεία της στο πρωτάθλημα, φτάνοντας στο απόλυτο των οκτώ νικών και στους 24 βαθμούς, επικρατώντας με 11-0 του Εθνικού Καλαμάτας στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για την 8η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής.
Οι «ερυθρόλευκες» έκαναν ό,τι ήθελαν στο ματς, ανοίγοντας το σκορ με τη Βενιαμίν στο 8’ και διπλασιάζοντας τα τέρματα μόλις ένα λεπτό μετά (9’). Στο 15’, η Γιάννου με ωραίο σουτ έκανε το 3-0, ενώ η Βενιαμίν στο 17’ ανέβασε το σκορ στο 4-0. Η Γιάννου πέτυχε και το 5-0 με κεφαλιά στο 19’, και η Μυλωνά έκλεισε το ημίχρονο στο 6-0 (23’). Στο δεύτερο μέρος, η Βαλκάνη άνοιξε το σκορ στο 48’ για το 7-0, η Τρυγούτη στο 50’ ανέβασε το δείκτη στο 8-0, ενώ η Μυλωνά στο 59’ έκανε το 9-0. Η Βαλκάνη στο 70’ και η Πελεκούδα στο 72’ διαμόρφωσαν το τελικό 11-0.
