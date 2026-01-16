Η Ρέιντζερς ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντρέας Σκοβ Όλσεν από τη Βόλφσμπουργκ με βίντεο εμπνευσμένο από το Star Wars.

Μετά από μερικούς μήνες στη Βόλφσμπουργκ, ο Αντρέας Σκοβ Όλσεν άλλαξε εκ νέου ομάδα, με τους Λύκους να τον παραχωρούν με δανεισμό για το υπόλοιπο της σεζόν στη Ρέιντζερς – η οποία διατηρεί οψιόν αγοράς. Ο Δανός εξτρέμ μέτρησε δύο γκολ σε δέκα αγώνες με τον γερμανικό σύλλογο μα για τους επόμενους μήνες θα βρίσκεται στη Σκωτία, με τους Gers να ενισχύονται περαιτέρω ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Η δε ανακοίνωση των Σκωτσέζων για τη μεταγραφή ήταν άκρως πρωτότυπη και εμπνευσμένη από το Star Wars, με tweets που ενέπλεκαν τον σύλλογο με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή τα τελευταία χρόνια να εμφανίζονται στον έναστρο γαλαξία, όπως στο εμβληματικό intro των θρυλικών ταινιών! Μάλιστα, ο Σκανδιναβός έκανε και την εμφάνισή του στο Άιμπροξ για τον αγώνα με την Άναν Αθλέτικ για το Κύπελλο Σκωτίας.

Ασφαλώς, στη Γλασκώβη ευελπιστούν να εξελιχτεί και ο 25χρονος ποδοσφαιριστή σε... αστέρι, όσο κάνουν την αντεπίθεσή τους στην εγχώρια Premiership και προσπαθούν να αφήσουν πίσω τους τη Σέλτικ αλλά και την εντυπωσιακή φέτος Χαρτς.