Ο Χρήστος Τζόλης... σέρβιρε το 2-0 της Κλαμπ Μπριζ ενάντια στη Λα Λουβιέρ με πανέξυπνα εκτελεσμένο κόρνερ.

Πριν μείνει με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ορντόνιες στο 39', η Κλαμπ Μπριζ είχε προλάβει να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων στο εντός έδρας ματς πρωταθλήματος με τη Λα Λουβιέρ.

Μάλιστα, στη φάση του 2-0, είχε μεγάλη συμβολή ο Χρήστος Τζόλης. Στο 29ο λεπτό, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, με τον Σέις να αφήνει την μπάλα να περάσει από το πρώτο δοκάρι, πριν ο Φέτλεσεν τη στείλει στα δίχτυα με μονοκόμματο σουτ - κι ενώ η αντίπαλη άμυνα είχε συγκεντρωθεί στη μικρή περιοχή, περιμένοντας κάτι διαφορετικό. Αυτή ήταν η ασίστ Νο16 τη φετινή σεζόν για τον Τζόλη, που έχει σημειώσει και έντεκα τέρματα.