Τζόλης: Η πανέξυπνη ασίστ για το γκολ της Κλαμπ Μπριζ
Πριν μείνει με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ορντόνιες στο 39', η Κλαμπ Μπριζ είχε προλάβει να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων στο εντός έδρας ματς πρωταθλήματος με τη Λα Λουβιέρ.
Μάλιστα, στη φάση του 2-0, είχε μεγάλη συμβολή ο Χρήστος Τζόλης. Στο 29ο λεπτό, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, με τον Σέις να αφήνει την μπάλα να περάσει από το πρώτο δοκάρι, πριν ο Φέτλεσεν τη στείλει στα δίχτυα με μονοκόμματο σουτ - κι ενώ η αντίπαλη άμυνα είχε συγκεντρωθεί στη μικρή περιοχή, περιμένοντας κάτι διαφορετικό. Αυτή ήταν η ασίστ Νο16 τη φετινή σεζόν για τον Τζόλη, που έχει σημειώσει και έντεκα τέρματα.
Vetlesen with the goal for Brugge⚽️ pic.twitter.com/v9d8u6jXdh— NorwayFoot (@NorwayFoot) January 16, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.