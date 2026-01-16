Ο social media manager της αγγλικής Γουέιμαουθ έδωσε μια ξεκαρδιστική εξήγηση για το γεγονός ότι ο προπονητής της ομάδας δεν έκανε δηλώσεις μετά από ματς.

Στην Ελλάδα, τη Γουέιμαουθ την ξέρουν λογικά μονάχα οι μύστες των χαμηλών κατηγοριών του αγγλικού ποδοσφαίρου, με τον ημι-επαγγελματικό σύλλογο από το Ντόρσετ να μετέχει στη Southern League Premier Division South, στο έβδομο επίπεδο της βρετανικής πυραμίδας.

Ωστόσο, αυτές τις μέρες, το μικρό κλαμπ πήρε τη δημοσιότητά του λόγω της ξεκαρδιστικής και συνάμα ειλικρινούς εξήγησης του social media manager για τον λόγο που δεν έκανε δηλώσεις ο προπονητής μετά το, υπό καταρρακτώδη βροχή, 5-1 ενάντια στη Σέρμπορν για το τοπικό Κύπελλο της περιοχής...

«Όντας μούσκεμα όσο κάλυπτα τα γεγονότα του αγώνα και τραβούσα βίντεο τα γκολ, δεν μπόρεσα να σκεφτώ ερωτήσεις για να κάνω στον προπονητή (ήθελα να πάω και σπίτι) οπότε δεν υπάρχουν δηλώσεις σήμερα. Παρακαλώ συγχωρέστε με, ή και όχι, όπως και να 'χει είναι αργά τώρα», έγραψε ο admin των ΜΚΔ της ομάδας, με τη δημοσίευση να γίνεται αναμενόμενα viral...