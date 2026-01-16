Ο Κιλιάν Μπαπέ επιστρέφει στην αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης και θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τη Λεβάντε.

Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν αγωνίστηκε στο ματς του Copa del Rey κόντρα στην Αλμπαθέτε, σε έναν αγώνα όπου η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε τον βαρύ αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης αλλά τώρα επιστρέφει ξανά για το αυριανό παιχνίδι.

Στη συνέντευξη Τύπου για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στη Λεβάντε, στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», ο Άλβαρο Αρμπελόα επιβεβαίωσε πως ο Γάλλος επιθετικός προπονήθηκε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, νιώθει καλά και θα είναι ξανά διαθέσιμος. Ο Μπαπέ ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό στο αριστερό γόνατο, που τον κράτησε εκτός για πάνω από ένα μήνα.

Έλειψε από τον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ πραγματοποίησε express ταξίδι στη Τζέντα για να προλάβει τον τελικό με την Μπαρτσελόνα, όπου και ηττήθηκε με 3-2. Παρόλα αυτά είναι πιθανό ο προπονητής της Βασίλισσας να μην ρισκάρει και να μην τον ξεκινήσει βασικό από την αρχή του παιχνιδιού, καθώς ακολουθεί το παιχνίδι κόντρα στην Μονακό για το Champiosn League την Τρίτη (20/1) για την 7η αγωνιστική της League Phase.