Αρμπελόα: «Αυτό που συνέβη στο Αλμπαθέτε έχει μόνο έναν υπεύθυνο και αυτός είμαι εγώ»!

Ο Άλβαρο Αρμπελόα μίλησε στους δημοσιογράφους ενόψει του αγώνα με τη Λεβάντε (17/1, 15:00) και κλήθηκε να σχολιάσει τον αποκλεισμό από την Αλμπαθέτε.

Για την πρώτη του αποστολή όσον αφορά τα της La Liga ετοιμάζεται ο Άλβαρο Αρμπελόα, καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου (17/1, 15:00) η «βασίλισσα» υποδέχεται τη Λεβάντε για την 20η αγωνιστική.

Άπαντες στη Ρεάλ Μαδρίτης θέλουν να αφήσουν πίσω τους τον ταπεινωτικό αποκλεισμό στο Κόπα Ντελ Ρέι από την Αλμπαθέτε της 2ης κατηγορίας, και να μειώσουν τη διαφορά από την κορυφή της βαθμολογίας και την πρωτοπόρο (+4) Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, ήταν δεδομένο πως ο άλλοτε μπακ των «Μερένγκχες» θα έπρεπε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του ενόψει του Σαββατιάτικου ματς, ο 42χρονος ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αναφορικά με το τι έφταιξε και ήρθε το σοκαριστικό «νοκ-άουτ» από την παρέα του Χέφτε Μπετανκόρ. Τόνισε πως υπήρξε έλλειψη ιδεών και φυσικής κατάστασης, όμως πήρε πάνω του όλη την ευθύνη και υποσχέθηκε βελτίωση.

«Αυτό που συνέβη στο Αλμπαθέτε ήταν έλλειψη ιδεών, παιχνιδιού, φυσικής κατάστασης... πολλών πραγμάτων για τα οποία είμαι υπεύθυνος. Θα υπάρχει μόνο ένα άτομο υπεύθυνο, και αυτός είναι ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Με τον Αντόνιο Πίντους, θα δουλέψουμε για να επαναφέρουμε τους παίκτες στην καλύτερη δυνατή τους κατάσταση από κάθε άποψη».

🚨 Alvaro Arbeloa: "Whatever happens this season, I AM the one to BLAME.



It was my fault that we lost to Albacete, and if we lose any other game, it will also be my fault." pic.twitter.com/o0XiiM3oDj January 16, 2026

Έπειτα, αναφέρθηκε στο πως θέλει να βλέπει την ομάδα του, εξηγώντας ότι αυτό που επιθυμεί είναι οι παίκτες του να δείχνουν από το πρώτο λεπτό διάθεση για νίκη και ο κόσμος να είναι στο πλάι τους.

«Θέλω να δω μια ομάδα που να βγαίνει για να κερδίσει από το πρώτο λεπτό, όπου δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο στόχος μας είναι να επιτεθούμε στην αντίπαλη εστία. Θέλω το Μπερναμπέου να ξέρει τι θέλουμε. Θέλω μια ομάδα με πολύ χαρακτήρα, πολλή προσωπικότητα, και αυτό να εμπνέει. Θέλω το πλήθος του Μπερναμπέου να βλέπει τον εαυτό του να αντικατοπτρίζεται στους παίκτες του».