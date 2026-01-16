Τερματοφύλακας πανηγύρισε απόκρουση πέναλτι κι η μπάλα πήγε στα δίχτυα
Ιαπωνία και Ιορδανία κοντραρίστηκαν για τα προημιτελικά του Ασιατικού Κυπέλλου Κ23 που διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία, με την πρώτη να επικρατεί 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 1-1 σε 120 λεπτά αγώνα, ωστόσο η είδηση εδώ έχει να κάνει με τον τερματοφύλακα των ηττημένων...
Βλέπετε, με τους Ιάπωνες να προηγούνται 1-0 στη... ρουλέτα, ο Αλ Ταλαλγκά έπεσε σωστά και απέκρουσε την εκτέλεση του Μιτσιβάκι, πανηγυρίζοντας έξαλλα στη συνέχεια. Αυτό ωστόσο που δεν πήρε είδηση, ήταν ότι η μπάλα είχε πάρει ύψος και παρέμενε εντός αγωνιστικού χώρου, καταλήγοντας εντέλει στα δίχτυα μπροστά στον εμβρόντητο γκολκίπερ!
Αναμενόμενα, το περιστατικό έγινε viral, με την Ιορδανία να μένει εκτός θεσμού στη συνέχεια και τον Αλ Ταλαλγκά να βλέπει παντού το πρόσωπό του αλλά όχι για καλό λόγο. Οι δε Ιάπωνες, περιμένουν Αυστραλία ή Νότια Κορέα στην τετράδα.
Jordan GK celebrates too early as saved penalty spins back in goal
byu/benbog insoccer
