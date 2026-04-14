Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ενέκρινε έκτακτη επιχορήγηση 1,235 εκατομμυρίων ευρώ σε 29 αθλητικές ομοσπονδίες, για την ολυμπιακή προετοιμασία εν όψει του Λος Άντζελες.

Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην τελευταία συνεδρίαση της αποφάσισε να εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠΟΠ) για έκτακτη επιχορήγηση 1.235.000 ευρώ σε 29 αθλητικές ομοσπονδίες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Λος Άντζελες 2028».

Την εισήγηση έκανε ο πρόεδρος της ΕΠΟΠ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Δημοσθένης Γυρούσης και αφορά στην εφαρμογή ενός νέου συστήματος κατανομής της έκτακτης επιχορήγησης προς τις αθλητικές αμοσπονδίες, με στόχο την ενίσχυση της προετοιμασίας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028.

Το προτεινόμενο μοντέλο σχεδιάστηκε για να καλύψει αποκλειστικά την ανάγκη της στήριξης της Ολυμπιακής προετοιμασίας εστιάζοντας στην τρέχουσα αγωνιστική εικόνα και τη μελλοντική δυναμική των Ομοσπονδιών, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στη στήριξη των μικρών ομοσπονδιών και στη διασφάλιση της ισόρροπης κατανομής των πόρων.

Τα κριτήρια της έκτακτης επιχορήσης

Συμμετοχή στην Προολυμπιακή Ομάδα 2028 - Αγωνιστική προοπτική 2028

Διεθνείς διακρίσεις 2025 – Πρόσφατη διεθνή αγωνιστική απόδοση

Αριθμός ενεργών σωματείων – Αναπτυξιακή δυναμική των Ομοσπονδιών

Τα χρήματα που θα λάβει η κάθε Ομοσπονδία