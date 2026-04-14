ΕΟΕ: Έκτακτη επιχορήγηση 1.235.000 ευρώ σε 29 αθλητικές ομοσπονδίες
Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην τελευταία συνεδρίαση της αποφάσισε να εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠΟΠ) για έκτακτη επιχορήγηση 1.235.000 ευρώ σε 29 αθλητικές ομοσπονδίες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Λος Άντζελες 2028».
Την εισήγηση έκανε ο πρόεδρος της ΕΠΟΠ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Δημοσθένης Γυρούσης και αφορά στην εφαρμογή ενός νέου συστήματος κατανομής της έκτακτης επιχορήγησης προς τις αθλητικές αμοσπονδίες, με στόχο την ενίσχυση της προετοιμασίας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028.
Το προτεινόμενο μοντέλο σχεδιάστηκε για να καλύψει αποκλειστικά την ανάγκη της στήριξης της Ολυμπιακής προετοιμασίας εστιάζοντας στην τρέχουσα αγωνιστική εικόνα και τη μελλοντική δυναμική των Ομοσπονδιών, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στη στήριξη των μικρών ομοσπονδιών και στη διασφάλιση της ισόρροπης κατανομής των πόρων.
Τα κριτήρια της έκτακτης επιχορήσης
- Συμμετοχή στην Προολυμπιακή Ομάδα 2028 - Αγωνιστική προοπτική 2028
- Διεθνείς διακρίσεις 2025 – Πρόσφατη διεθνή αγωνιστική απόδοση
- Αριθμός ενεργών σωματείων – Αναπτυξιακή δυναμική των Ομοσπονδιών
Τα χρήματα που θα λάβει η κάθε Ομοσπονδία
- 1. ΚΟΕ ΚΟΕ (115.000 ευρώ)
- 2.ΣΕΓΑΣ Στίβος (115.000)
- 3.ΕΚΟΦΝΣ Κωπηλασία (90.000)
- 4.ΕΙΟ Ιστιοπλοΐα (70.000)
- 5.ΕΟΚ Μπάσκετ (70.000)
- 6.ΕΛΟΠ Πάλη (55.000)
- 7.ΣΚΟΕ Σκοποβολή (53.000)
- 8.ΕΟΠΕ Βόλεϊ (50.000)
- 9.ΕΓΟ Γυμναστική (45.000)
- 10.ΕΛΟΤ Τάε Κβοντ Ντο (45.000)
- 11.ΕΟΚΚ Κανόε Καγιάκ (40.000)
- 12.ΕΟΤ Τζούντο (35.000)
- 13.ΕΦΟΑ Τένις (35.000)
- 14.ΟΧΕ Χάντμπολ (35.000)
- 15.ΕΟΠ Ποδηλασία (32.000)
- 16.ΕΟΠ Πυγμαχία (30.000)
- 17.EOT Τοξοβολία (30.000)
- 18.ΕΟΞ Ξιφασκία (30.000)
- 19.ΕΦΟΕΠΑ Πινγκ Πονγκ (30.000)
- 20.ΕΟΜΣ Μπέιζμπολ-Σόφτμπολ (30.000)
- 21.ΕΟΑΒ Άρση Βαρών (25.000)
- 22.ΕΟΙ Ιππασία (25.000)
- 23.ΕΛΟΧ Χόκεϊ (25.000)
- 24.ΕΛΟΚ Κρίκετ (25.000)
- 25.ΕΟΟΑ Αθλητική Αναρρίχηση (20.000)
- 26.ΕΟΦΣΑ Μπάντμιντον (20.000)
- 27.ΕΟΜΠ Μοντέρνο Πένταθλο (20.000)
- 28.ΕΟΤ Τροχοσανίδα (20.000)
- 29.ΕΟΓ Γκολφ (20.000)
