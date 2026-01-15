Πρόκριση για Πόρτο, μεγάλη ευκαιρία του Παυλίδη στο 90'
Η Πόρτο επικράτησε 1-0 της Μπενφίκα και προκρίθηκε στα ημιτελικά του κυπέλλου Πορτογαλίας. Οι «Δράκοι» κατάφεραν να πάρουν μια μια μεγάλη νίκη βγάζοντας έτσι αντίδραση μετά τον αποκλεισμό από το φάιναλ φορ του Λιγκ Καπ της Πορτογαλίας. Η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και πήρα δίκαια την πρόκριση. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 15ο λεπτό με σκόρερ τον Μπεντνάρεκ. Η Μπενφίκα προσπάθησε να απαντήσει, είχε τις στιγμές της, ωστόσο η μεγαλύτερη ευκαιρία ήρθε στο 90' όταν ο Παυλίδης ολομόναχος με το τέρμα δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.
Pavlidis teve tudo para empatar a partida mas não conseguiu rematar #sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #FCPorto #SLBenfica pic.twitter.com/j4ruEIn46c— sport tv (@sporttvportugal) January 14, 2026
