Η Σαρλερουά επιβλήθηκε 2-0 της Κλαμπ ΜΝπριζ του Χρήστου Τζόλη και πήρε σπουδαία πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Βελγίου.

Στα προημιτελικά σταμάτησε η πορεία της Κλαμπ Μπριζ στο φετινό Κύπελλο Βελγίου, με τη Σαρλερουά να νικά 2-0 την ομάδα του Χρήστου Τζόλη εντός έδρας και να παίρνει σπουδαία πρόκριση για την τετράδα.

Οι νικητές καθάρισαν το ματς πριν την ανάπαυλα, με τον Γκιαζόν να ανοίγει το σκορ με πέναλτι στο 20' και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Η Μπριζ το πάλεψε στο δεύτερο 45λεπτο και είχε ακυρωθέν γκολ στα τελευταία λεπτά, ενώ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με παίκτη λιγότερο ελέω αποβολής του Κάμπελ στις καθυστερήσεις. Στα ημιτελικά του θεσμού, η Σαρλερουά θα αντιμετωπίσει είτε την Ντέντερ, είτε την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ