Όπως είχε συμβεί και με τον Ολυμπιακό, ο Αμπντουλί Μανέ πήγε στην Αγγλία προκειμένου να πάρει μεταγραφή στην Μπέρμιγχαμ, ωστόσο αυτή ναυάγησε.

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση... Λίγους μήνες μετά το ναυάγιο της μεταγραφής στον Ολυμπιακό, ο Αμπντουλί Μανέ ταξίδεψε στην Αγγλία προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Μπέρμιγχαμ, ωστόσο αυτό δεν συνέβη!

Ο 21χρονος εξτρέμ της Μιάλμπι βρέθηκε στη βρετανική πόλη με σκοπό να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, με την πρωταθλήτρια Σουηδίας να έχει συμφωνήσει προφορικά για τη μεταγραφή του παίκτη από την Γκάμπια.

Εντούτοις, το deal κατέρρευσε, με αγγλικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για ξαφνικό πρόβλημα και τον αθλητικό διευθυντή της Μιάλμπι, Χάσε Λάρσον, να δηλώνει πως «δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο, δεν θέλω να μιλήσω πριν να έχω όλα τα στοιχεία».

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός μέτρησε επτά γκολ και τρεις ασίστ σε 28 συμμετοχές στην Allsvenskan, με το φινάλε της σεζόν να βρίσκει την ομάδα του να κατακτά το πρώτο της πρωτάθλημα. Τον Αύγουστο δε, είχε έρθει στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, ωστόσο δεν είχε περάσει επιτυχώς τα ιατρικά τεστ, με τον ίδιο να ισχυρίζεται τότε πως το θέμα ήταν οικονομικό.