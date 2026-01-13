Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Στέφανου Καπίνο

Οι επιλογές του Στέφανου Καπίνο στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Ο Στέφανος Καπίνο, ο Έλληνας τερματοφύλακας με πλούσια εμπειρία σε Ελλάδα και Ευρώπη, αποκάλυψε τις προσωπικές του επιλογές για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet. Οι διαδικτυακές κάλπες παραμένουν ανοιχτές, δίνοντας στους αναγνώστες την ευκαιρία να ψηφίσουν τους κορυφαίους της χρονιάς.

Ο Έλληνας κίπερ με σημαντική καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεχίζει να αποτελεί βασική επιλογή κάτω από την εστία. Φέτος αγωνίζεται στην Βίντερτουρ στη Swiss Super League, ενώ έχει πλούσια εμπειρία από συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και συλλόγους όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και γερμανικές ομάδες όπως η Μάιντς και η Βέρντερ Βρέμης.

Ο 31χρονος γκολκίπερ έδωσε τις δικές του ψήφους για τους κορυφαίους της χρονιάς και ανάμεσα στις επιλογές του ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ως ο κορυφαίος Αθλητής, η Γεωργία Δαμασιώτη ως η κορυφαία Αθλήτρια, η Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ ως η κορυφαία Ομάδα στους Άνδρες και η Εθνική Πόλο Γυναικών ως η κορυφαία Ομάδα στις Γυναίκες.

Αναλυτικά οι επιλογές του Στέφανου Καπίνο