Η νεοφώτιστη Παρί FC σόκαρε τη γειτόνισσα Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς επικράτησε 1-0 μέσα στο «Παρκ Ντε Πρενς» και την άφησε εκτός Κυπέλλου από τη φάση των «32»!

Το Κύπελλο διαχρονικά αποτελεί τον θεσμό των εκπλήξεων και η τελευταία μεγάλη «έκρηξη» συνέβη στην καρδιά του Παρισιού! Εκεί όπου ο Δαβίδ της πόλης τα έβαλε με τον Γολιάθ κι έγραψε ξανά την βιβλική αφήγηση με ποδοσφαιρικούς όρους. Ο λόγος φυσικά για την νεοφώτιστη στη Ligue 1, Παρί FC, η οποία με γκολ του Ικονέ άλωσε το «Παρκ Ντε Πρενς» με 1-0 και πέταξε εκτός Coupe De France τη συμπολίτισσα, Παρί Σεν Ζερμέν, από τη φάση των «32»!

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό δε είναι το γεγονός πως ο Λουίς Ενρίκε έριξε αρκετούς βασικούς στην αρένα για να αντιμετωπίσει τη γειτόνισσα, αλλά ακόμα κι έτσι δεν κατάφερε να αποφύγει την.... μπανανόφλουδα. Αφού κατάφερε να σταθεί όρθια σε ένα ημίχρονο χωρίς σκορ, η φιλοξενούμενη ομάδα έκανε τη ζημιά στο 74΄, όταν ο Ικονέ με άψογο τελείωμα μέσα από την περιοχή άνοιξε το σκορ.

Κι ενώ στο 87΄το δοκάρι απέτρεψε την ισοφάριση σε προσπάθεια του Ζαΐρ-Εμερί, το 1-0 υπέρ της Παρί FC έμεινε μέχρι τέλους με τους «θορυβώδεις» γείτονες του γαλλικού κολοσσού να γράφουν ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια της ιστορίας τους.

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ, Ζαΐρ-Εμερί, Ζαμπαρνί, Μπεράλδο, Πάτσο (64΄Νούνο Μέντες), Βιτίνια, Μαγιουλού (65΄Ντουέ), Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαρκολά, Κβαρατσχέλια (64΄Ντεμπελέ), Γκονσάλο Ράμος