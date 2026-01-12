Ο Ζινεντίν Ζιντάν δεν έμεινε ασυγκίνητος από την είδηση του θανάτου του Ρολάν Κουρμπίς κι έσπευσε να τον αποχαιρετήσει μέσα από ανάρτηση στα social media.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών άφησε ο Ρολάν Κουρμπίς, σκορπίζοντας θλίψη στον κόσμο του γαλλικού ποδοσφαίρου. Με σύντομο παρελθόν ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Κουρμπίς άφησε ένα μεγάλο αποτύπωμα στο άθλημα με επιτυχημένη πορεία ως προπονητής και ποδοσφαιρικός αναλυτής.

Στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του, ο σπουδαίος Ζινεντίν Ζιντάν δεν έμεινε ασυγκίνητος κι έσπευσε να τον αποχαιρετήσει, καθώς όπως υπογράμμισε με ανάρτησή του στο Instagram, ο Ρολάν αποτέλεσε μια σημαντική φιγούρα στη ζωή του, τόσο ως άνθρωπος, όσο και ως προπονητής.

«Μόλις έμαθα για τον θάνατο του Ρολάντ. Είμαι λυπημένος, βαθιά συγκινημένος… Υπήρξε πολύ σημαντικός για μένα τόσο σε προπονητικό, όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο. Ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός, αυθεντικός και ακέραιος.

Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι την οικογένειά του, στην οποία εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ρολάντ» τόνισε στην ανάρτησή του.