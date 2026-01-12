Η Λιόν επιβλήθηκε 2-1 της Λιλ εκτός έδρας και πέρασε στους «16» του Κυπέλλου Γαλλίας.

Σε ένα ματς που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και τελικός του θεσμού, η Λιόν επικράτησε 2-1 της Λιλ εκτός έδρας και προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου Γαλλίας.

Οι Λιονέ άνοιξαν το σκορ μόλις στο πρώτο λεπτό με γκολ του Μορέιρα μετά από λάθος του αντίπαλου τερματοφύλακα, με τους γηπεδούχους να φέρνουν το ματς στα ίσα με κοντινή προσπάθεια του Ενγκόι στο 28'. Εντούτοις, ο Έντρικ σκόραρε στο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα στο 42' και χάρισε στους φιλοξενούμενους το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Πρόκριση με ζόρι για Ρεν - Μοιραίος Ελ Αραμπί για τη Ναντ

Νωρίτερα, η Ρεν τα χρειάστηκε ενάντια στην ερασιτεχνική Σαντιγί αλλά τη νίκησε 3-1, με ανατροπή, στα τελευταία λεπτά. Η ομάδα της Δ' κατηγορίας κρατούσε το προβάδισμα με γκολ του Ζόζεφ στο 42', όμως η αποβολή του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Σαμπού Γιαταμπαρέ, στο 68', έφερε την κατάρρευση, με τους Μερλέν (70'), Ταμάρι (71') και Λεζέντρ (78') να ανατρέπουν τα δεδομένα για τους Βρετόνους.

Πιο άνετη ήταν η Λανς, που επικράτησε 3-0 της Σοσό, με τη Νις να αποκλείει τη Ναντ με 5-3 στα πέναλτι μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Σημειώνεται πως μοιραίος για τα Καναρίνια στη... ρουλέτα, ήταν ο άλλοτε ερυθρόλευκος, Γιουσέφ Ελ Αραμπί, με τον Ρεμί Καμπελά να έχει ασίστ στο γκολ της Ναντ.

Τέλος, το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Coupe de France πήραν επίσης οι Μονπελιέ (4-0 τη Μετς) και Λε Μαν (0-0, 4-1 στα πέναλτι τη Νανσί).