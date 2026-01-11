Νταντί - Χαρτς 0-1: Ακάθεκτη η ομάδα του Κυζιρίδη στην μάχη του τίτλου
Η Χαρτς με βασικό στο αρχικό σχήμα τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη, έφυγε με το διπλό από την έδρα της Νταντί με 1-0 για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος Σκωτίας και ξέφυγε κι άλλο στην βαθμολογία. Είναι στην κορυφή με 47 βαθμούς, και σκαρφάλωσε στο +6 από την δεύτερη Σέλτικ .
Το χρυσό γκολ της νίκης πέτυχε ο Μπράγκα στο 27ο λεπτό, ένα γκολ που ήταν αρκετό για να χαρίσει το τρίποντο στην Χαρτς και να αποσπαστεί ακόμα περισσότερο από του διώκτες της στην κούρσα του τίτλου. Ο Έλληνας αριστερός εξτρέμ αγωνίστηκε για 70 λεπτά πραγματοποιώντας μια πολύ καλή εμφάνιση. Την φετινή σεζόν μετράει 25 εμφανίσεις, ενώ έχει σημειώσει πέντε γκολ και έχει μοιράσει επτά ασίστ.
