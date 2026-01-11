Νενέ: Συνεχίζει στα 44 του χρόνια στη Γ' Βραζιλίας!
Τον Νενέ τον θυμόμαστε κυρίως από την πορεία του στα ισπανικά και τα γαλλικά γήπεδα, καθώς και για τις προσπάθειες που είχε κάνει στο παρελθόν ο Ολυμπιακός για να τον φέρει στα μέρη μας.
Σήμερα, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός συνεχίζει να αγωνίζεται παρότι έχει κλείσει αισίως τα 44 του χρόνια, παίρνοντας μεταγραφή σε σύλλογο Γ' κατηγορίας της πατρίδας του! Συγκεκριμένα, ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο με την Μποταφόγκο-ΡΒ, προερχόμενος από μία σχεδόν τριετή πορεία στη Ζουβεντούδε - με την οποία ήπιε το 2025 το πικρό ποτήρι του υποβιβασμού.
Στην τεράστια καριέρα του, που τον έχει δει να περνά από ομάδες όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Μονακό, η Εσπανιόλ, η Θέλτα, η Μαγιόρκα, η Αλαβές, η Γουέστ Χαμ, η Βάσκο Ντα Γκάμα, η Φλουμινένσε, η Σάντος και η Φλουμινένσε, ο Νενέ έχει μετρήσει 987 συμμετοχές με 257 γκολ και 153 ασίστ, κατακτώντας το πρωτάθλημα της Ligue 1 με τους Παριζιάνους το 2013.
