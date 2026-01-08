Την απόκτηση του Ματέο Γκεντουζί για τα επόμενα 4,5 χρόνια ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε.

Κάτοικος Τουρκίας μέχρι το 2030 θα είναι ο Ματέο Γκεντουζί, με τη Φενέρμπαχτσε να ανακοινώνει τη μεταγραφή του από τη Λάτσιο. Ο Γάλλος μέσος άφησε τη Ρώμη μετά από 2,5 χρόνια, με τη Φενέρ να προσελκύει έναν ποδοσφαιριστή σε εξαιρετική ποδοσφαιρική ηλικία (27 θα γίνει τον Απρίλιο ο διεθνής χαφ) και εγνωσμένης αξίας.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της τουρκικής ομάδας, ο Γκεντουζί ανέφερε πως «δεν βλέπω την ώρα να παίξω το πρώτο του ματς μπροστά στους οπαδούς της ομάδας, εκπίζω ότι θα πάρουμε νίκες και τρόπαια μαζί».

Τα Καναρίνια θα γίνουν η έκτη ομάδα στην καριέρα του Γάλου μέσου, ο οποίος στο παρελθόν, εκτός των Λατσιάλι, έχει αγωνιστεί επίσης σε Λοριάν, Άρσεναλ, Χέρτα Βερολίνου και Μαρσέιγ. Σημειώνεται ότι για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό που δαπανήθηκε για τη μεταγραφή, με τον 26χρονο χαφ πάντως να κοστολογείται στα 28 εκατομμύρια ευρώ από το Transfermarkt.