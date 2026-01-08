Συνεχίζει ακάθεκτος ο Κριστιάνο Ρονάλντο προς τα 1000 γκολ, αφού σκόραρε και στον αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Καντσία (1-2).

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σταματάει πουθενά και οδεύει προς τα 1000 γκολ αφού σημείωσε το τέρμα της Αλ Νασρ κόντρα στην Αλ Καντσία, αγώνας που έληξε 1-2.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο 81' και έφτασε τα 958 γκολ συνολικά στη τεράστια καριέρα του. Προσπάθησε να οδηγήσει την Αλ Νασρ στην ανατροπή αλλά το γκολ δεν ήταν αρκετό και ηττήθηκε από τον αντίπαλο της. Μπορεί όμως η ομάδα του να μην νίκησε αλλά ο ίδιος οδεύει προς ένα μοναδικό επίτευγμα και φαίνεται να είναι έτοιμος να γράψει ιστορία.

Ο Ρονάλντο τη φετινή σεζόν έχει σημειώσει 15 γκολ σε 17 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία ενώ έχει μοιράσει και τρεις ασίστ. Παρά τα 40 του χρόνια ο Ρονάλντο δίχως αμφιβολία δείχνει πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και τα 1000 γκολ δεν φαίνονται τελικά να είναι τόσο μακριά.