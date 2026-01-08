Ο Χρήστος Τζόλης είναι ασταμάτητος και με ντοπιέτα ήταν ο πρωταγωνιστής του φιλικού της Κλαμπ Μπριζ με τη Στουρμ Γκρατς (2-2).

Ο Χρήστος Τζόλης συνέχισε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις και στον φιλικό αγώνα της Κλαμπ Μπριζ με τη Στουρμ Γκρατς στη Μαρμπέγια της Ισπανίας, που ήρθε ισόπαλος 2-2.

Ο διεθνής επιθετικός με ένα ωραίο διαγώνιο σουτ στο 13' ισοφάρισε σε 1-1 αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Στο 42' μετά από ωραία συνεργασία στα καρέ της αντίπαλης ομάδας, βρήκε ξανά δίχτυα με παρόμοιο τρόπο, γράφοντας το τελικό 2-2.

Ο επιθετικός της Κλαμπ Μπριζ ήταν για άλλη μια φορά πρωταγωνιστής και δείχνει ότι είναι σε εξαιρετική φόρμα και έτοιμος να επιστρέψει στις επίσημες υποχρεώσεις με την ομάδα του. Σε 30 εμφανίσεις φέτος, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μετράει σε όλες τις διοργανώσεις 11 γκολ και 15 ασίστ.

Σημειώνεται ότι η Μπριζ επιστρέφει στους επίσημους αγώνες κόντρα στη Σαρλερεουά (13/1) για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Βελγίου. To βέλγικο πρωτάθλημα ξεκινάει ξανά στις 16/1 όπου η Μπριζ θα αντιμετωπίσει την Λα Λουβιέρ. Στις 20/1 επιστρέφει και το Champiosn League όπου η ομάδα του Τζόλη θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ για τη League Phase.

Δείτε τα δύο γκολ του Τζόλη στο 20:14 και 49:19