Ευκαιρία για ξέσπασμα και αντεπίθεση του Παναθηναϊκού!

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια στο «Telekom Center Athens» (21:15) και θέλει να δείξει σημάδια αντίδρασης μετά τις δύο ήττες στην αρχή του 2026.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν άρχισε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο το 2026, καθώς μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό (82-87), πρόσθεσε και την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο στο «σπίτι» του (74-87), δείχνοντας να βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση από την οποία θέλει να βγει όσο πιο άμεσα γίνεται, με τη συνέχεια της σεζόν να είναι άκρως απαιτητική.

Η εικόνα των «πράσινων» στο δεύτερο ημίχρονο με την ομάδα του Μιλάνου ήταν άκρως απογοητευτική, με την πτώση της απόδοσης να είναι… ελεύθερη μετά το πρώτο 20λεπτο όπου ο έλεγχος ρυθμού και σκορ ανήκε στους γηπεδούχους.

Αποτέλεσμα του επιμέρους 31-49 στο δεύτερο μέρος ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ήττα και μάλιστα εντός έδρας και πτώση του ρεκόρ στο 12-8, συγκυρία που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για αντίδραση, αρχής γενομένης από τον αγώνα με τη Βίρτους, ξανά στο ΟΑΚΑ.

Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό προέρχεται από δύο νίκες που την έχουν στο παιχνίδι της πρώτης δεκάδας, επί της Αρμάνι (97-85) και επί της Ζαλγκίρις (83-79) έχοντας ισορροπημένο ρεκόρ 10-10, αλλά μόλις 2-8 εκτός Μπολόνια.

Η ιταλική ομάδα είχε νικήσει το «τριφύλλι» στον πρώτο γύρο (92-75), με τον Παναθηναϊκό να πρέπει να ξεχάσει άμεσα τις δύο ήττες του για να βρει ξανά νίκες και ηρεμία. Η διαφορά ποιότητας είναι δεδομένη, το κίνητρο για νίκη και καλή εμφάνιση μεγάλο και η Βίρτους χάνει μεγάλο μέρος της δυναμικής της εκτός έδρας. Στο 1.90 το χάντικαπ -9.5 για τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» στα περισσότερα παιχνίδια δείχνουν χτυπητή αδυναμία στην άμυνα, με το σκορ να οδηγείται ψηλά, σταθερά άνω των 160 πόντων. Στο 1.91 να έχουμε υψηλό σκορ στο ΟΑΚΑ, με Over 167.5.

