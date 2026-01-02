Το ρεκόρ 16 χρόνων του Ρονάλντο που χάθηκε μέσα στο 2025!

Ένα ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο που κράταγε από το 2009 «χάθηκε» την χρόνια που μας πέρασε.

Το 2025 αποτελεί και επίσημα παρελθόν και μαζί του πήρε και ένα ρεκόρ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που κράταγε επί 16 ολόκληρα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα ο Πορτογάλος επιθετικός, ο οποίος έχει βάλει στόχο να ξεπεράσει το ορόσημο των 1000 γκολ καριέρας (βρίσκεται αισίως στα 957) κατάφερε να σκοράρει την χρονιά που μας πέρασε 41! γκολ. Ωστόσο έφτασε σε αυτόν τον αριθμό χωρίς να πετύχει αυτό που πετυχαίνει κάθε χρόνο από 2009, που δεν είναι άλλο από το χατ τρικ.

Και όμως για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια ο 40χρονος πλέον σούπερ σταρ δεν μπόρεσε να σκοράρει εις τριπλούν σε ένα μόνο επίσημο αγώνα για τον σύλλογο ή την χώρα που εκπροσωπεί.

🚨🚨| For the first time since 2010, Cristiano Ronaldo finished a year 𝐖𝐈𝐓𝐇𝐎𝐔𝐓 a hat-trick. 🇵🇹❌ pic.twitter.com/JaqCZtdTse December 30, 2025

Βέβαια για του λόγου το αληθές ο Ρονάλντο σκόραρε ενα χατ τρικ μέσα στο 2025 σε έναν αγώνα προετοιμασίας της Αλ Νασρ το περασμένο καλοκαίρι εναντίον της Ρίο Άβε που προπονεί ο δικός μας Σωτήρης Συλλαϊδόπουλος. Όμως, επειδή εκείνη η αναμέτρηση ήταν φιλική και όχι επίσημη τα στατιστικά δεν μετράνε και έτσι το ρεκόρ 16ετίας του Κριστιάνο χάθηκε ανεπιστρεπτί.