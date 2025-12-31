Βαρύς ο πέλεκυς για τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Λέο Ζαμπά, ο οποίος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τεσσάρων ετών από το ποδόσφαιρο για χρήση απαγορευμένων ουσιών.

Την χειρότερη δυνατή τροπή παίρνει η καριέρα του Λέο Ζαμπά! Ο ποδοσφαιριστής της Σάο Μπερνάρντο και άλλοτε μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ παραμένει στα «πιτς» από τις αρχές του χρόνου όταν βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ, όμως είχε προσφύγει κατά της αρχικής απόφασης με σκοπό να δικαιωθεί και να επιστρέψει στα γήπεδα.

Παρόλα αυτά θα πρέπει να περιμένει πολύ καιρό μέχρι να φορέσει ξανά ποδοσφαιρικά εξάταπα σε επαγγελματικό επίπεδο... Σύμφωνα άλλωστε με την «Globo» της Βραζιλίας, το Αθλητικό Αντι-Ντόπινγκ Δικαστήριο αποφάσισε την τιμωρία του με τετραετή αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο έως τις 16 Μαρτίου του 2029!

Οι... περιπέτειες για τον Ζαμπά είχαν ξεκινήσει τον προηγούμενο Μάρτιο, όταν ο 27χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε θετικός σε νορανδροστερόνη και νορετιοχολανολόνη, που θεωρούνται αναβολικά στεροειδή, έπειτα από αγώνα της ομάδας του με την Κορίνθιανς στις 9 Φεβρουαρίου.

Σε πρώτο χρόνο του είχε επιβληθεί προσωρινή τιμωρία με αποκλεισμό από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα, γεγονός που είχε προκαλέσει την αντίδραση του Βραζιλιάνου στα social media. Οι Βραζιλιάνοι πάντως σημειώνουν πως ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ διατηρεί δικαίωμα έφεσης προκειμένου να ανατρέψει την απόφαση ή έστω να μειώσει την ποινή.

Θυμίζουμε πως ο Ζαμπά πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ το 2018, ήταν μέλος της ομάδας του νταμπλ, κι έμεινε μέχρι το 2022 καταγράφοντας 65 εμφανίσεις, με 9 γκολ και 12 ασίστ.