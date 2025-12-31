Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να σκοράρει με μεγάλη ευκολία στην Σαουδική Αραβία και είναι κοντά στο να σπάσει το φράγμα των 1000 γκολ.

Η Αλ Νασρ αναμετρήθηκε χθες (30/12) στην έδρα της Αλ Ετιφάκ, με τις δύο ομάδες να παραμένουν ισόπαλες (2-2), σε ένα παιχνίδι «γεμάτο» γκολ και συγκινήσεις. Για τους γηπεδούχους και τα δύο τέρματα τα πέτυχε ο Βαϊνάλντουμ (16' 80'), ενώ για τους φιλοξενούμενους σκόρερ χρίστηκαν οι Ζοάο Φέλιξ (47') και φυσικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο (67').

Το γκολ αυτό του Πορτογάλου σούπερ σταρ, ήταν «ιστορικό», καθώς με αυτό τον τρόπο έφτασε τα 957 γκολ καριέρας και έτσι απέχει μόλις 43 γκολ από το να «σπάσει» το ορόσημο των 1000 τερμάτων και να πετύχει κάτι μοναδικό.

Το γκολ νο.957 πάντως ήρθε με γερή δόση... τύχης, μιας και το σουτ του Φέλιξ κόντραρε στην πλάτη του Ρονάλντο, με την μπάλα να αλλάζει πορεία και να καταλήγει, ευτυχώς και για τους δύο, στα δίχτυα, με τον 40χρόνο επιθετικό να το πανηγυρίζει έξαλλα.

من كل الزوايا! 🎥🔥

كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثاني للنصر في مرمى الاتفاق ⚽️#الاتفاق_النصر | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/1TeKvrf4IX December 30, 2025

Το χθεσινό αυτό στραβοπάτημα της Αλ Νασρ έβαλε τέλος σε ένα σερί 10 νικηφόρων αγώνων στο πρωτάθλημα, όμως κατάφερε να διατηρηθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας, με 31 βαθμούς, στο +3 από την δεύτερη Αλ Τααβόν.