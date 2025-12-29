Απίθανο σκηνικό στο Μπουρουντί, ποδοσφαιριστής κατάπιε φυλαχτό βουντού και άφησε την τελευταία του πνοή στο γήπεδο.

Τραγικό θάνατο βρήκε ο ποδοσφαιριστής Ιγκιρανέζα Αϊμέ Γκερίκ κατά τη διάρκεια αγώνα της δεύτερης κατηγορίας στο Μπουρούντι, ανάμεσα στις ομάδες Guepiers du Lac και Amassipiri. Σύμφωνα με το «Radio Publique Africaine», ο παίκτης κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο και, παρά την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών, υπέκυψε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφεραν συμπαίκτες του, η αιτία του θανάτου φέρεται να ήταν ένα νόμισμα-φυλαχτό που είχε στο στόμα του και το οποίο κατάπιε κατά λάθος, προκαλώντας ασφυξία. Το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι στο Μπουρούντι η χρήση φυλαχτών και πρακτικών μαγείας είναι διαδεδομένη σε αθλητικούς κύκλους, επηρεάζοντας συχνά τη συμπεριφορά παικτών και προπονητών.