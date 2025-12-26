Το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΠΟ, η «Αναγέννηση», που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο και υλοποιείται από τον Σεπτέμβριο, αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς αφιερώματος στο The Athletic, το έντυπο των New York Times.

Στο δημοσίευμα παρουσιάζεται η φιλοσοφία, η στρατηγική και οι βασικοί άξονες του προγράμματος, το οποίο έχει ως στόχο την αναμόρφωση της ανάπτυξης ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα και την προσαρμογή του ελληνικού ποδοσφαίρου στις απαιτήσεις του σύγχρονου ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σημασία της επένδυσης στη δομή, στην εκπαίδευση προπονητών και στη δημιουργία ενιαίας αναπτυξιακής φιλοσοφίας σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, καθώς και στη σύνδεση του νέου μοντέλου με στοιχεία της ελληνικής ποδοσφαιρικής ταυτότητας. Το Athletic αναδεικνύει επίσης τη μετάβαση από την αποσπασματική επιτυχία του παρελθόντος σε έναν πιο οργανωμένο και βιώσιμο σχεδιασμό με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Στο περιθώριο του αφιερώματος, ο Πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, δήλωσε: «Η Ομοσπονδία έκρινε αναγκαία την επένδυση σε δομές, εκπαίδευση προπονητών και σε μια ενιαία φιλοσοφία ανάπτυξης, με στόχο τη βιώσιμη πρόοδο και όχι περιστασιακές επιτυχίες». Στο διεθνές Μέσο, μίλησαν για το πρόγραμμα «Αναγέννηση», ο Πρόεδρος της ομώνυμης επιτροπής, Κώστας Βρακάς, ο τεχνικός διευθυντής Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο project manager του προγράμματος, Γιώργος Σαμαράς.

«Η παραδοσιακή έμφαση στην αμυντική οργάνωση και την τακτική πειθαρχία δεν αρκεί πλέον. Το νέο μοντέλο στοχεύει στην τεχνική εξέλιξη των παικτών, μέσα από αλλαγή μεθοδολογίας και φιλοσοφίας στις ακαδημίες, με βασικές αρχές τις γρήγορες μεταβάσεις, τη δύναμη στις μονομαχίες και την τακτική ευφυΐα», επεσήμανε ο Βρακάς.

Από την πλευρά του, ο Παπαδόπουλος δήλωσε ότι «η κατάκτηση του Euro αποτέλεσε περισσότερο ένα 'θαύμα' παρά προϊόν οργανωμένου σχεδιασμού. Η Ελλάδα δεν κατάφερε να αξιοποιήσει εκείνη την επιτυχία σε βάθος χρόνου, με αποτέλεσμα το ελληνικό ποδόσφαιρο να παραμείνει στάσιμο μετά το 2014».

Ο Σαμαράς, επικεφαλής της υλοποίησης του προγράμματος, υπογράμμισε: «Υπάρχει ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας από τις μικρές ηλικίες. Το νέο πλάνο δίνει έμφαση σε μικρά αγωνιστικά σχήματα, στη δημιουργικότητα, στη χαρά του παιχνιδιού και στην επιστροφή των στοιχείων του “ποδοσφαίρου δρόμου”, πριν οι παίκτες περάσουν στο πλήρες 11 εναντίον 11».