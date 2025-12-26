Ο Ρενάν Λόντι επιστρέφει στη Βραζιλία για λογαριασμό της Ατλέτικο Μινέιρο, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2030.

Ο Ρενάν Λόντι επέστρεψε οριστικά στη Βραζιλία. Ο 26χρονος αριστερός μπακ πρέπει να θεωρείται παίκτης της Ατλέτικο Μινέιρο, με την οποία υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο έως το 2030. Ο ίδιος ήταν ελεύθερος έχοντας αποχωρήσει από την Αλ Χιλάλ τον περασμένο Σεπτέμβριο και πλέον μόνο τα τυπικά εκκρεμούν προκειμένου η μεταγραφή του να πάρει επίσημη μορφή. στην αγορά.

Ο διεθνής αμυντικός, που στο παρελθόν είχε αγωνιστεί με τις Ατλέτικο και της Νότιγχαμ Φόρεστ, είχε στα χέρια του και άλλες προτάσεις, τόσο από τη Βραζιλία όσο και από το εξωτερικό. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δηλώσειςς που έκανε από το αεροδρόμιο, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το πρότζεκτ που του παρουσίασε ο σύλλογος, το οποίο όπως ο ίδιος τόνισε δεν αφορούσε μόνο τον ίδιο, αλλά και την οικογένειά του.

Ο Λόντι δεν έκρυψε ότι η απόφασή του να γυρίσει στη γενέτειρά του ήταν δύσκολη, ωστόσο το όραμα της Ατλέτικο Μινέιρο έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της «Γκάλο».