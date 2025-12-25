Με 943 γκολ καριέρας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπαίνει στο 2026 με δύο όνειρα, το Μουντιάλ με την Πορτογαλία και το ιστορικό φράγμα των 1.000.

Λίθος προς λίθο, γκολ με το γκολ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει χτίσει μια καριέρα που μοιάζει σχεδόν απλησίαστη. Στα 40 του χρόνια, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μετρά πλέον 943 γκολ σε επαγγελματικό επίπεδο και βρίσκεται μόλις 57 μακριά από το ιστορικό φράγμα των 1.000, έναν αριθμό που κανείς ποδοσφαιριστής δεν έχει κατακτήσει επίσημα.

Το 2026 προμηνύεται κομβικό για τον CR7. Σε συλλογικό επίπεδο συνεχίζει με τη φανέλα της Αλ Νασρ, ενώ με την εθνική Πορτογαλίας έχει μπροστά του τον μεγάλο στόχο, το Μουντιάλ, το οποίο θα είναι το έκτο της καριέρας του. Η κατάκτηση του μοναδικού τροπαίου που του λείπει παραμένει το απόλυτο όνειρο. Παράλληλα όμως, υπάρχει και η προσωπική πρόκληση... να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που θα «καρφώσει τη σημαία» στην κορυφή των 1.000 γκολ.