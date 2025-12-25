Χάος στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Ζητήθηκε πέναλτι, αλλά το VAR έσβησε

Ένα απίστευτο τεχνικό πρόβλημα του VAR στέρησε από την Μπενίν πιθανό πέναλτι κόντρα στο Κονγκό, προκαλώντας οργή και έντονες αντιδράσεις!

Έντονη συζήτηση και μεγάλες αντιδράσεις προκάλεσε η χρήση ή καλύτερα η μη χρήση του VAR στην αναμέτρηση της Μπενίν με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για την πρεμιέρα του 4ου ομίλου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Το Κονγκό επικράτησε με 1-0, όμως το αποτέλεσμα επισκιάστηκε από ένα απίστευτο τεχνικό πρόβλημα που στέρησε από την Μπενίν την ευκαιρία να διεκδικήσει πέναλτι στα τελευταία λεπτά.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε νωρίς ο Θίο Μπονγκόντα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε σοβαρό λάθος του Γιοάν Ρος και με ψύχραιμο τελείωμα νίκησε τον Σατουρνέν Αλαγκμπέ. Το Κονγκό είχε και δεύτερο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με τον Σεντρίκ Μπακαμπού, ωστόσο ακυρώθηκε σωστά μέσω VAR για οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Κι ενώ η τεχνολογία λειτούργησε κανονικά εκεί, ακολούθησε το απόλυτο παράδοξο. Σε σέντρα προς την περιοχή του Κονγκό, ο αρχηγός της ομάδας Σανσέλ Μπέμπα φάνηκε να βρίσκει την μπάλα με το χέρι. Ο διαιτητής Αμπονγκίλε Τομ ζήτησε ενημέρωση και προσπάθησε να πάει στο μόνιτορ, όμως ενημερώθηκε πως το VAR… δεν λειτουργούσε λόγω τεχνικής βλάβης.

Η φάση δεν ελέγχθηκε ποτέ, προκαλώντας την οργή των παικτών και του πάγκου της Μπενίν. «Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι που δεν άξιζε να έχει χαμένο», δήλωσε ο Γκέρνοτ Ρορ μετά το τέλος, εκφράζοντας την απογοήτευσή του.