Πατσατζόγλου και Πετρόπουλος θέλουν να βγάλουν τους νέους «Μουζακίτηδες» και «Κωστούλες»

Χρήστος Πατσατζόγλου και Αντώνης Πετρόπουλος εξηγούν το όραμά τους στο Gazzetta: Να κάνουν τον Αργοναύτη Πειραιά την ομάδα που θα βγάλει το νέο «Κωστούλα» και το νέο «Μουζακίτη»!

Ο Αργοναύτης, η ιστορική ομάδα του Πειραιά, το τελευταίο διάστημα, έχει τη χαρά και την τύχη να έχει περάσει στα χέρια του Παντελή Λιγνός- ενός ανθρώπου που έχει ως στόχο να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά γίνεται στον αθλητισμό.

Δύο προσωπικότητες που έχουν χαράξει τη δική τους διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Χρήστος Πατσατζόγλου (Αθλητικός Διευθυντής) κι ο Αντώνης Πετρόπουλος (στρατηγικός σύμβουλος Ακαδημίας ποδοσφαίρου Αργοναύτη) προσδίδουν αίγλη, τεχνογνωσία, εμπειρίες - κι όχι μόνο - στο σύλλογο που δειλά δειλά στοχεύει και στην άνοδο στη Γ' Εθνική.

Μέσω του Gazzetta αναλύεται το πλάνο και το όραμα που υπάρχει στην ομάδα από την οποία αναδείχθηκε ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου, Γιώργος Δεληκάρης. Μάλιστα, ουδείς κρύβει ότι στόχος δεν είναι άλλος από την ανάδειξη του επόμενου «Μουζακίτη» και «Κωστούλα», καθώς τον πρώτο λόγο στα ταλέντα της ομάδας θα τα έχει ο Ολυμπιακός.

Χρήστος Πατσατζόγλου: «Να δώσουμε χώρο και ευκαιρίες στα νέα παιδιά»

«Η απόφασή μου να συνεργαστώ με τον Αργοναύτη δεν ήταν τυχαία και σίγουρα δεν ήταν μια επιλογή της στιγμής. Πρόκειται για έναν σύλλογο με βαριά ιστορία στον Πειραιά, με ταυτότητα, αλλά κυρίως με ανθρώπους που έχουν ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον. Από την πρώτη στιγμή που συζητήσαμε με τη διοίκηση, κατάλαβα ότι υπάρχει σοβαρό πλάνο, οργάνωση και διάθεση να χτιστεί κάτι σωστό, από τη βάση.

Ο ρόλος μου ως υπεύθυνος και αθλητικός διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος έχει συγκεκριμένο στόχο: να οργανωθεί το αγωνιστικό κομμάτι σε επαγγελματικά πρότυπα, να υπάρξει σωστή δομή στην ανδρική ομάδα και ξεκάθαρη φιλοσοφία που να συνδέεται άμεσα με τις Ακαδημίες. Θέλουμε να δώσουμε χώρο και ευκαιρίες σε νέα παιδιά, να δουλέψουμε πάνω στην εξέλιξή τους και να τους μάθουμε τι σημαίνει πειθαρχία, νοοτροπία και σεβασμός στο άθλημα.

Ο Αργοναύτης μπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν σύλλογο-πρότυπο για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό στον Πειραιά. Αυτό είναι το όραμά μας και γι’ αυτό είμαι εδώ, για να συμβάλω με την εμπειρία μου και να βοηθήσω ώστε αυτό το πλάνο να γίνει πράξη».

Πετρόπουλος: «Στον Αργοναύτη θέλουμε να προσφέρουμε καλούς παίκτες και σωστούς ανθρώπους»

«Η ανάληψη της ευθύνης της Ακαδημίας ποδοσφαίρου του Αργοναύτη αποτελεί για μένα μια ιδιαίτερη τιμή, αλλά και μια μεγάλη ευθύνη. Μιλάμε για έναν σύλλογο με ιστορία στον Πειραιά και με ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον, κάτι που προσωπικά θεωρώ απαραίτητο όταν πρόκειται για την ανάπτυξη παιδιών μέσα από το ποδόσφαιρο.

Στόχος μας στην Ακαδημία δεν είναι μόνο να δημιουργήσουμε καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά σωστούς χαρακτήρες. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στις βασικές αρχές του αθλήματος, στην τεχνική κατάρτιση, στη σωστή εκπαίδευση ανά ηλικία και στη διαμόρφωση ποδοσφαιρικής νοοτροπίας. Θέλουμε τα παιδιά να μαθαίνουν να δουλεύουν με πειθαρχία, σεβασμό και ομαδικό πνεύμα.

Παράλληλα, υπάρχει άμεση σύνδεση της Ακαδημίας με την ανδρική ομάδα. Τα παιδιά πρέπει να βλέπουν ότι υπάρχει ξεκάθαρη διαδρομή εξέλιξης και προοπτική. Το ποδόσφαιρο είναι χαρά, εξέλιξη και όνειρο. Ο Αργοναύτης μπορεί να προσφέρει αυτό το περιβάλλον και στόχος μας είναι να το κάνουμε καθημερινή πράξη, μέσα στο γήπεδο».

Λιγνός: «Θέλουμε να λέμε στα δικά μας παιδιά: "Μπορείτε να γίνετε οι επόμενοι Κωστούλες και Μουζακίτηδες"».

Πρόεδρε, ποιο ήταν το βασικό κίνητρο που σας οδήγησε να ασχοληθείτε με τον Αργοναύτη;

«Καταρχάς να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε δίπλα μας και δείχνετε έμπρακτα το ενδιαφέρον σας για τα πειραϊκά σωματεία. Η ενασχόλησή μου με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ξεκίνησε από πολύ νεαρή ηλικία, μόλις στα 19 μου χρόνια. Από το 2000 διετέλεσα πρόεδρος στους Φιλάθλους Πειραιά, ένα σωματείο με τεράστια ιστορική σημασία, καθώς από εκεί ιδρύθηκε ο Ολυμπιακός το 1925.

Οι Φίλαθλοι αγωνίζονταν μέχρι πριν από τρία χρόνια στην Α’ κατηγορία της ΕΠΣ Πειραιά. Όταν ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος, ανέλαβα τον Αργοναύτη. Το βασικό μου κίνητρο ήταν η μεγάλη ιστορία του συλλόγου, αλλά και το πλάνο που είχαμε εξ αρχής: να επενδύσουμε ουσιαστικά στις Ακαδημίες».

Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πιστέψετε τόσο πολύ στο πρότζεκτ των Ακαδημιών;

«Η δυναμική του Αργοναύτη είναι τεράστια. Μιλάμε για ένα σωματείο με βαριά φανέλα και ισχυρή ταυτότητα στην περιοχή του Χατζηκυριακείου. Το όνειρό μας ήταν να δημιουργήσουμε Ακαδημίες από τη βάση. Αυτό που δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε στους Φιλάθλους, το πετύχαμε εδώ. Παραλάβαμε έναν σύλλογο χωρίς ούτε ένα παιδί στις Ακαδημίες και σε γενικά δύσκολη κατάσταση. Εξυγιάνθηκαν πρώτα τα οικονομικά και στη συνέχεια χτίσαμε κάτι οργανωμένο. Σήμερα, μόνο στο ποδόσφαιρο αριθμούμε περίπου 250 παιδιά, ενώ μαζί με το μπάσκετ και τον στίβο φτάνουμε τα 450. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες Ακαδημίες της περιοχής».

Ο Αργοναύτης έχει παραδοσιακά στενή σχέση με τον Ολυμπιακό. Πώς εντάσσεται αυτό στο όραμά σας;

«Ο Αργοναύτης είναι η ομάδα του Χατζηκυριακείου και ιστορικά οι δεσμοί του με τον Ολυμπιακό είναι πολύ ισχυροί. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να αναδείξουμε ταλέντα, με βασική προτεραιότητα να κατευθύνονται προς τον Ολυμπιακό, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν.

Υπάρχουν πολλά ταλαντούχα παιδιά σε μικρές ηλικίες. Θέλουμε να τα δουλέψουμε σωστά, με επαγγελματίες δίπλα τους, ανθρώπους που τα βλέπουν κάθε εβδομάδα και μπορούν να τα καθοδηγήσουν. Η προτεραιότητα είναι ξεκάθαρη: ο Ολυμπιακός να έχει τον πρώτο λόγο».

Παραδείγματα όπως ο Κωστούλας και ο Μουζακίτης λειτουργούν ως κίνητρο;

«Αναμφίβολα. Είναι τα πιο πρόσφατα παραδείγματα παιδιών που βλέπουμε να διαπρέπουν, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Αυτές οι ιστορίες αποτελούν το καλύτερο κίνητρο για τα παιδιά μας. Θέλουμε να λέμε στα δικά μας παιδιά: "Μπορείτε να γίνετε οι επόμενοι Κωστούλες και Μουζακίτηδες"».

Πόσο σημαντική είναι για εσάς η παρουσία ανθρώπων όπως ο Αντώνης Πετρόπουλος και ο Χρήστος Πατσατζόγλου;

«Είναι καθοριστική. Μετά τις δεκαετίες του ’50 και του ’60, είναι η πρώτη φορά που στον Αργοναύτη έρχονται τόσο μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Χρήστος Πατσατζόγλου, με τη διαδρομή του στον Ολυμπιακό, έχει αναλάβει ρόλο γενικού και αθλητικού διευθυντή στην ανδρική ομάδα και μας βοηθά στην οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ο Αντώνης Πετρόπουλος, από την πλευρά του, έχει τεράστια προσφορά στο κομμάτι των Ακαδημιών. Η εμπειρία και η καθημερινή τους παρουσία εδώ αποτελούν πολύτιμο οδηγό για τα παιδιά. Θέλουμε, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, να διδάξουμε αξίες: χωρίς οπαδισμούς, χωρίς βία, με επίκεντρο τον αθλητισμό και τον σεβασμό».

Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός όμως έχει μεγάλο οικονομικό κόστος. Σας προβλημάτισε ποτέ αυτό;

«Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν είναι αποδοτικός οικονομικά, αυτό είναι δεδομένο. Από το 2001 μέχρι σήμερα, κάθε χρόνο καλύπτω προσωπικά ένα σημαντικό ποσό, με ελάχιστο τις 30.000 ευρώ και μέγιστο τις 130.000 ευρώ πέρσι, όταν διεκδικήσαμε το πρωτάθλημα. Είναι καθαρά θέμα αγάπης και –αν θέλετε– μιας "τρέλας" για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αυτή η τρέλα θα συνεχιστεί, όσο έχουμε υγεία. Προσωπικά βρίσκομαι καθημερινά στις Ακαδημίες, δίπλα στα παιδιά. Από εκεί θα δημιουργηθεί το μέλλον του συλλόγου».

Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θα θέλατε να περάσετε;

«Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, πρόεδρο του Ολυμπιακού, για τη μεγάλη του προσφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πειραιά. Χωρίς τις δωρεές του σε γήπεδα και χώρους, όπως στο ΣΕΦ, στα Βοτσαλάκια και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, οι πειραϊκές ομάδες θα αντιμετώπιζαν τεράστιο πρόβλημα.

Παράλληλα, θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμο Πειραιά και προσωπικά τον δήμαρχο, κύριο Μώραλη. Η συνεργασία Δήμου και ιδιωτικής πρωτοβουλίας κρατά ζωντανό το πειραϊκό ποδόσφαιρο και τις Ακαδημίες. Τα χαμόγελα των παιδιών οφείλονται σε αυτούς τους ανθρώπους και τους οφείλουμε πολλά».

«Ιεραρχικά στον Πειραιά είναι ο Ολυμπιακός, ο Εθνικός κι ο Αργοναύτης»

Ενας άνθρωπος που έχει περάσει όλη του τη ζωή στον Αργοναύτη, ο Γιώργος Ξανθόπουλος, ο οποίος σήμερα είναι ο γενικός αρχηγός της ομάδας εξηγεί το το εστί αυτή η ομάδα στην ποδοσφαιρική κοινωνία του Πειραιά.

«Ο Αργοναύτης είναι η ιστορία του Πειραϊκού ποδοσφαίρου. Ιεραρχικά είναι: Ολυμπιακός, Εθνικός, Αργοναύτης και μετά έρχονται οι άλλες ομάδες, έχει ιδρυθεί το 1924. Εχει παίξει στη Β' Εθνική, έχουν βγει αρκετοί ποδοσφαιριστές από την ομάδα με κυριότερο τον Γιώργο Δεληκάρη κι έχουν παίξει παίκτες όπως οι Μουράτης, Μπέμπης και Άνθιμος Καψής. Στη συνέχεια η ομάδα έπεσε στην αφάνεια γιατί δεν υπήρξε ενδιαφέρον από παράγοντες και βολόδερνε από Δ' Εθνική μέχρι και Β' Τοπικό. Από πρόπερσι που ήρθε στην ομάδα ο Παντελής Λιγνός ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια.

Ανασύστασε τις Ακαδημίες, την πρώτη ομάδα την ανέβασε από τη Β' στην Α' κατηγορία, κάναμε μια καλή πορεία, έχουμε ένα αξιόλογο σύνολο και προσπαθούμε να αναδιοργανωθούμε ώστε το μέλλον της ομάδας να βρίσκεται σ΄ ένα επίπεδο που θα έρθουν νέα παιδιά, τα οποία θα εξελιχθούν και θα πάνε και λίγο παραπάνω αν αυτό είναι δυνατόν.

Το να πας παραπάνω είναι δύσκολο, γιατί και ιστορικά αυτό που βλέπουμε, είναι πως οι ομάδες που ανεβαίνουν πέφτουν και διαλύονται - μας έχει προβληματίσει αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι με τη διοίκηση που έχουμε, έχουμε τις δυνατότητες να πάμε λίγο παραπάνω, αλλά το θέμα είναι να υπάρχουν ο ιβάσεις για να στηριχτούμε στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Βέβαια, έχουμε δώσει μεγάλη βάση και στις Ακαδημίες. Το κέντρο του Πειραιά με τις περιοχές: Χατζηκυριάκειο, Πειραϊκή κι όλες τις γύρω περιοχές... προσφέρεται ώστε να δημιουργήσουμε έναν πυρήνα όπου τα παιδιά θα μπορέσουν να συνδυάσουν αθλητισμό και πολιτισμό».

«Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται σ' ένα περιβάλλον με ανθρώπους που έχουν εμπειρία»

Ο Φώτης Μαθιουδάκης, που έχει αναλάβει το έργο της εκπαίδευσης και προπόνησης των παιδιών, μέσω του Gazzetta, στέκεται στο έργο που γίνεται στην Ακαδημία.

«Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του συλλόγου βρίσκεται σε φάση δυναμικής επανεκκίνησης τα τελευταία τρία χρόνια. Πρόκειται για μια προσπάθεια που εξελίσσεται σταθερά και με ξεκάθαρο πλάνο. Σήμερα αριθμούμε περισσότερα από 200 παιδιά και η πορεία μας είναι συνεχώς αυξανόμενη, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη από τις οικογένειες και ουσιαστικό ενδιαφέρον από την τοπική κοινωνία.

Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι τα παιδιά να έρχονται στον χώρο του αθλητισμού και να περνούν όμορφα. Θέλουμε από μικρή ηλικία να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο, να μάθουν την πειθαρχία, τον σεβασμό και τη σωστή συμπεριφορά μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα, υπάρχει και ένα ξεκάθαρο όραμα: αυτά τα παιδιά να αποτελέσουν στο μέλλον τη βάση της ανδρικής ομάδας και, εφόσον κάποιο ξεχωρίσει, να μπορέσει να προχωρήσει ακόμη ψηλότερα, ακόμη και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Η παρουσία προσωπικοτήτων όπως ο Αντώνης Πετρόπουλος και ο Χρήστος Πατσατζόγλου είναι καθοριστική. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον με ανθρώπους που έχουν εμπειρία, γνώση και κύρος. Παράλληλα, γνωρίζουν την ιστορία του Αργοναύτη και μαθαίνουν να τη βλέπουν ως κομμάτι της ποδοσφαιρικής τους ταυτότητας. Με τη στάση, τον χαρακτήρα και το παράδειγμά τους, γίνεται ήδη εμφανής η εξέλιξη και η βελτίωση σε όλα τα επίπεδα και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει συνέχεια».

«Ο στίβος είναι κάτι που λείπει από τον Πειραιά»

Η πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ακόντιο, Πωλίνα Φτιάρα, εξηγεί τη σημασία που δίνουν στον Αργοναύτη και στον στίβο - ένα κομμάτι που λείπει από τον Πειραιά, όπως η ίδια εξηγεί στο Gazzetta.

«Το τμήμα του στίβου ξεκίνησε πέρυσι. Αυτήν τη στιγμή έχουμε Ακαδημίες που μετράνε πολλά παιδιά, τα οποία μυούνται στα αθλήματα του στίβου - είναι κάτι που λείπει από τον Πειραιά. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ένα σταθερό γήπεδο στίβου και πολλά παιδιά που επιθυμούν να μάθουν τα αγωνίσματα του στίβου δεν έχουν την ευκαιρία.

Με τη δημιουργία του τμήματός μας, έχουμε αρχίσει να αναπτύσσουμε αυτό το κομμάτι και δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν τα αθλήματα του κλασικού αθλητισμού.

Η ανταπόκριση είναι πολύ μεγάλη και οι γονείς είναι πολύ ευχαριστημένοι που τα παιδιά τους μπαίνουν στο κομμάτι του αθλητισμού, αρχίζουν να αποκτούν εμπειρίες αγώνων και αποκτούν νοοτροπία αθλητή. Φυσικά αναπτύσσουν τη φυσική τους κατάσταση και τις δεξιότητές τους ιδανικά γιατί στον κλασικό αθλητισμό αρχίζουμε να καλλιεργούμε πολύπλευρα το σώμα του παιδιού χωρίς μεγάλες επιβαρύνσεις.

Οι στόχοι της Ακαδημίας σ' αυτήν τη φάση, είναι να αποκτήσουμε πολλούς μικρούς αθλητές όπου θα γνωρίσουν όλα τα αγωνίσματα και ευελπιστούμε να ακολουθήσουν στο μέλλον κάποιο αγώνισμα του στίβου και πιο σοβαρά - αγωνιστικά».

«Στόχος μας να καλλιεργήσουμε όλες τις κινητικές δεξιότητες των παιδιών»

Ποδόσφαιρο, στίβος αλλά και... μπάσκετ. Ενα άθλημα που επίσης αναπτύσσεται και έχουν στόχο να «χτίσουν» στον Αργοναύτη, με τον Γιώργο Κοντόπουλο να στέκεται στο ενδιαφέρον που υπάρχει από τα πρώτα κιόλας βήματα που γίνονται.

«Η Ακαδημία του μπάσκετ ξεκίνησε πέρυσι του Μάρτιο - δεν έχουμε κλείσει ούτε χρόνο. Ξεκίνησε δειλά με 10-20 παιδάκια και αυτήν τη στιγμή έχουμε 65 εγγραφές, με τα στοιχεία να είναι πολύ ενθαρρυντικά. Η όλη προσπάθεια είναι παιδοκεντρική - εκπαιδευτική, γιατί ξεκινώντας από τις παιδικές ηλικίες (4-10 ετών), στηριζόμαστε στη νευρομυϊκή εξέλιξη κι όχι στην πρώιμη εξειδίκευση, η οποία είναι της μόδας, ώστε να βγάλεις τον αθλητή όσο πιο νωρίς γίνεται στον επαγγελματικό αθλητισμό - πρωταθλητισμό. Αυτό γίνεται εις βάρος άλλων δεξιοτήτων, τις οποίες το παιδί θα χάσει αν δεν επικεντρωθεί σ' αυτές στις μικρές ηλικίες. Οπότε έχουμε έναν στόχο να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά και να τους καλλιεργήσουμε όλες τις κινητικές τους δεξιότητες, με στόχο να βρεθούν προοδευτικά, στο σημείο να ακολουθήσουν το μπάσκετ ή να ακολουθήσουν άλλο άθλημα. Εμείς θέλουμε να μείνουν ευχαριστημένοι από τον αθλητισμό και να συνεχίσουν σ' εμάς.

Υπάρχει κανονικά στο πρόγραμμα και το κομμάτι του πρωταθλητισμού, απλά αυτό θα έρθει αργότερα όταν κι οι εγγραφές θα αυξηθούν. Η Ακαδημία χτίζεται ακόμη και γι' αυτό επικεντρωνόμαστε περισσότερο στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Αργότερα, που τα τμήματα θα έχουν στελεχωθεί καταλλήλως θα αρχίσουμε να προάγουμε και το κομμάτι του πρωταθλητισμού - πάντα χωρίς να επικεντρωνόμαστε σ' αυτό».