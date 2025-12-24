Η Σουόνσι υποδέχεται τη Μάρθα Στιούαρτ στο ιδιοκτησιακό της σχήμα, προσθέτοντας λάμψη και... επενδυτική δυναμική στην ουαλική ομάδα.

Η διάσημη Αμερικανίδα επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα Μάρθα Στιούαρτ εντάχθηκε στο ιδιοκτησιακό σχήμα της Σουόνσι, προσθέτοντας το όνομά της στη λίστα των διασημοτήτων που επενδύουν στον ουαλικό σύλλογο.

Την προηγούμενη Παρασκευή (19/12), η Στιούαρτ παρακολούθησε από κοντά τη νίκη των «Κύκνων» με 2-1 επί της Ρέξαμ στην Championship. Σε ανακοίνωση του συλλόγου, τονίζεται ότι η παρουσία της Στιούαρτ στο ιδιοκτησιακό σχήμα φέρνει νέα ενέργεια και προοπτικές στην ομάδα.

Η Στιούαρτ, γνωστή για την αυτοδημιούργητη πορεία της στον χώρο του lifestyle και ως η πρώτη γυναίκα δισεκατομμυριούχος στις ΗΠΑ, προστίθεται στους προηγούμενους διασημοπαίκτες και προσωπικότητες που έγιναν μειοψηφικοί μέτοχοι της Σουόνσι. Ανάμεσά τους ο Αμερικανός ράπερ Snoop Dogg, που εντάχθηκε τον Ιούλιο, αλλά και ο νικητής της Χρυσής Μπάλας Λούκα Μόντριτς, που μπήκε στο σχήμα τον Απρίλιο.