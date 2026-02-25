Ο προπονητής της Πρέστον, Πολ Χέκινγκμποτομ, σχολίασε με δόση ειρωνείας την παρουσία του Snoop Dogg στο ματς με την Πρέστον.

Το αγωνιστικό σκέλος της αναμέτρησης ανάμεσα σε Σουόνσι και Πρέστον (1-1 για την ιστορία) πέρασε σε δεύτερη και τρίτη μοίρα, καθώς η παρουσία του Snoop Dogg στο γήπεδο μαγνήτισε τα βλέμματα.

Ο Αμερικανός ράπερ αποτελεί επενδυτή του ουαλικού κλαμπ και είδε για πρώτη φορά από κοντά τους Κύκνους, που απέφυγαν την ήττα ισοφαρίζοντας στο φινάλε. Τα όσα έγιναν στην αναμέτρηση, σχολίασε ο τεχνικός των φιλοξενούμενων, Πολ Χέκινγκμποτομ, που υποβίβασε την παρουσία του Snoop Dogg λέγοντας μεταξύ άλλων πως «ήταν ήσυχα, οι οπαδοί μας έκαναν περισσότερη φασαρία. Τη διαφορά την ένιωσαν όσοι έρχονται κάθε βδομάδα εδώ, για μας δεν είχε διαφορά. Νομίζω πως η μυρωδιά του χόρτου στους διαδρόμους ήταν το μόνο που ήταν διαφορετικό».

Ο εμβληματικός ράπερ απέκτησε μετοχές της Σουόνσι το καλοκαίρι του 2025, την ίδια εποχή με τον Λούκα Μόντριτς και έφερε τη δική του λάμψη από τις ΗΠΑ, σε μία κατηγορία όπου βρίσκουμε επίσης τις Ρέξαμ των Ράιαν Ρέινολντς & Ρομπ ΜακΕλχένι και Μπέρμιγχαμ του Τομ Μπρέιντι.