Ο Snoop Dogg βρίσκεται στο Σουόνσι προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της τοπικής ομάδας με την Πρέστον.

Ράιαν Ρέινολντς στη Ρέξαμ, Κρις Μπρέιντι στην Μπέρμιγχαμ και φυσικά... Snoop Dogg στη Σουόνσι! Ο θρυλικός ράπερ αποτελεί από το 2025 κάτοχο μεριδίου των μετοχών του ουαλικού κλαμπ και απόψε θα έχει την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά από κοντά τους Κύκνους να αγωνίζονται.



Η Σουόνσι υποδέχεται την Πρέστον για την Championship και ο Αμερικανός σταρ θα δώσει το παρών, με το γήπεδο να αναμένεται κατάμεστο και τον Snoop Dogg να αναμένεται να λάβει θερμή υποδοχή.



«Όταν είδα το ματς με τη Ρέξαμ, όπου δείξαμε ότι είμαστε η πρωτεύουσα του ουαλικού ποδοσφαίρου, ο θόρυβος στο γήπεδο ήταν εκπληκτικός ακόμα και 5.000 μίλια μακριά, ανυπομονώ να γίνω μέρος του», ανέφερε ο ράπερ, που τις προηγούμενες μέρες βρισκόταν στην Ιταλία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ως τιμητικός προπονητής των ΗΠΑ αλλά και ανταποκριτής του NBC!