Οι οπαδοί της Σουόνσι επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στον Snoop Dogg, που δίνει για πρώτη φορά το παρών σε αγώνα της ομάδας.

Απίθανες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Swansea.com Stadium, με τη Σουόνσι να υποδέχεται την Πρέστον υπό το βλέμμα του Snoop Dogg! Ο θρυλικός ράπερ αποτελεί έναν εκ των συνιδιοκτητών του ουαλικού κλαμπ και σήμερα βρέθηκε για πρώτη φορά στο γήπεδο προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την ομάδα του.



Η έδρα των Κύκνων γέμισε και χιλιάδες οπαδοί κούνησαν αναμνηστικά μαντήλια για να υποδεχτούν τον Αμερικανό σταρ, όπως είχε ζητήσει ο ίδιος, με τις εικόνες να είναι άκρως εντυπωσιακές! Ο Snoop Dogg έκανε τον γύρο του γηπέδου προκειμένου να χαιρετήσει τους φίλους της Σουόνσι, οι οποίοι σίγουρα δεν μπορούσαν να φανταστούν κάτι τέτοιο πριν από μερικά χρόνια...



Φυσικά, οι Κύκνοι δεν είναι η μοναδική ομάδα της Championship που έχει λάμψη από τις ΗΠΑ, με τη Ρέξαμ να τραβάει εδώ και χρόνια τα βλέμματα υπό την ηγεσία των Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι και την Μπέρμιγχαμ να βρίσκει τον δικό της αστέρα στο πρόσωπο του Τομ Μπρέιντι.