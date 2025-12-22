Η ντοπιέτα του φορμαρισμένου Νέρες χάρισε στη Νάπολι τη νίκη με 2-0 απέναντι στην Μπολόνια στον τελικό του Supercoppa και οι Παρτενοπέι έκλεισαν τη χρονιά με τίτλο.

Κι αν η χρονιά φαινόταν ότι θα έκλεινε προβληματικά για τη Νάπολι, ήρθε το Supercoppa για να ανασυνταχθεί και να κλείσει το 2025 με έναν τίτλο! Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε έπαιξε στον τελικό με την κυπελλούχο Μπολόνια του Μπάμπη Λυκογιάννη -που δεν αγωνίστηκε- και με πρωταγωνιστή τον Νέρες επικράτησε 2-0 στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας κατακτώντας το τρίτο Supercoppa στην ιστορίας της.

Οι Παρτενοπέι κυριάρχησαν από την αρχή μέχρι το τέλος. Απείλησαν νωρίς με τον Ελμάς που στο 10' δεν σημάδεψε σωστά από πλάγια θέση και στο 15' η κεφαλιά του σταμάτησε πάνω στον Ραβάλια. Η μεγαλύτερη προειδοποίησε ήρθε στο 37', όταν ο Σπινατσόλα βγήκε τετ α τετ, αλλά ο τερματοφύλακας της Μπολόνια απέκρουσε εντυπωσιακά. Δεν κατάφερε όμως να κάνει το ίδιο στο 39'. Ο Νέρες συνέκλινε και εξαπέλυσε ένα υπέροχο σουτ έξω από την περιοχή και η μπάλα κατέληξε στην γωνία της εστίας.

Η μεγαλύτερη στιγμή της Μπολόνια σημειώθηκε στο 55'. Πάνω που η Νάπολι πίεζε στις αρχές του β' μέρους και απείλησε με τους Χόιλουντ και Ραχμάνι, ο Φέργκιουσον σπατάλησε μια μοναδική ευκαιρία. Σηκώθηκε ψηλότερα από όλους, έπιασε την κεφαλιά αλλά την έστειλε πάνω στην αγκαλιά του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Δύο λεπτά μετά, ο Νέρες τιμώρησε το λάθος των Ραβάλια-Λουκούμι κλέβοντας μέσα στην περιοχή, προτού «τσιμπήσει» υποδειγματικά την μπάλα για το 2-0. Η Νάπολι απώλεσε κι άλλες ευκαιρίες για να δώσει διαστάσεις στη νίκη της, χωρίς το σκορ να αλλάζει μέχρι τη λήξη.