Κι αν η χρονιά φαινόταν ότι θα έκλεινε προβληματικά για τη Νάπολι, ήρθε το Supercoppa για να ανασυνταχθεί και να κλείσει το 2025 με έναν τίτλο! Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε έπαιξε στον τελικό με την κυπελλούχο Μπολόνια του Μπάμπη Λυκογιάννη -που δεν αγωνίστηκε- και με πρωταγωνιστή τον Νέρες επικράτησε 2-0 στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας κατακτώντας το τρίτο Supercoppa στην ιστορίας της.
WINNERS! ✨
The Italian Super Cup is coming back to Naples! 🏆
💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/BupyLXiI6O— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) December 22, 2025
Οι Παρτενοπέι κυριάρχησαν από την αρχή μέχρι το τέλος. Απείλησαν νωρίς με τον Ελμάς που στο 10' δεν σημάδεψε σωστά από πλάγια θέση και στο 15' η κεφαλιά του σταμάτησε πάνω στον Ραβάλια. Η μεγαλύτερη προειδοποίησε ήρθε στο 37', όταν ο Σπινατσόλα βγήκε τετ α τετ, αλλά ο τερματοφύλακας της Μπολόνια απέκρουσε εντυπωσιακά. Δεν κατάφερε όμως να κάνει το ίδιο στο 39'. Ο Νέρες συνέκλινε και εξαπέλυσε ένα υπέροχο σουτ έξω από την περιοχή και η μπάλα κατέληξε στην γωνία της εστίας.
Η μεγαλύτερη στιγμή της Μπολόνια σημειώθηκε στο 55'. Πάνω που η Νάπολι πίεζε στις αρχές του β' μέρους και απείλησε με τους Χόιλουντ και Ραχμάνι, ο Φέργκιουσον σπατάλησε μια μοναδική ευκαιρία. Σηκώθηκε ψηλότερα από όλους, έπιασε την κεφαλιά αλλά την έστειλε πάνω στην αγκαλιά του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Δύο λεπτά μετά, ο Νέρες τιμώρησε το λάθος των Ραβάλια-Λουκούμι κλέβοντας μέσα στην περιοχή, προτού «τσιμπήσει» υποδειγματικά την μπάλα για το 2-0. Η Νάπολι απώλεσε κι άλλες ευκαιρίες για να δώσει διαστάσεις στη νίκη της, χωρίς το σκορ να αλλάζει μέχρι τη λήξη.
