Το Gazzetta παρουσιάζει τα πεπραγμένα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών στο εξωτερικό από τους αριθμούς μέχρι τις μεταγραφές τους, μέσα σε όλο το 2025.

Ο ένας διαπρέπει στην Πορτογαλία, ο άλλος τα... έσπασε στο Βέλγιο, πιο δίπλα ήρθε η μεταγραφή της καριέρας του. Η Ελλάδα βλέπει όλο και περισσότερα ελληνόπουλα να ανοίγουν τα φτερά τους για το εξωτερικό και πλέον είναι συχνό φαινόμενο να αποτελούν και βασικές μονάδες στις ομάδες που πηγαίνουν.

Άλλοι κοστίζουν δεκάδες εκατομμύρια, άλλοι βλέπουν τα κλαμπ τους να απορρίπτουν τέτοιες προτάσεις και πλέον οι ατομικές διακρίσεις έρχονται με μεγαλύτερη συχνότητα στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Από το ντουέτο Τζόλη-Καρέτσα στο Βέλγιο, στον «killer» Παυλίδη στην Πορτογαλία και από εκεί στην έκπληξη με Κυζιρίδη στην Σκωτία και τον πρωταθλητή Άλεν στο MLS. Το Gazzetta ξεχωρίζει δέκα Έλληνες ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν μέσα στο 2025 και σας μεταφέρει τις μεταγραφές, τους αριθμούς και τα εκατομμύρια.

Στέφανος Τζίμας (Νυρεμβέργη/Μπράιτον)

Το 2025 ήταν ονειρικό με ένα πικρό φινάλε για τον Στέφανο Τζίμα. Αποθέωση, μεταγραφή και ο μαγικός κόσμος της Premier League μέχρι τον σοβαρό τραυματισμό που ίσως τον αφήσει εκτός για όλη τη φετινή σεζόν.

Ο δανεισμός στη Νυρεμβέργη του έκανε κάτι παραπάνω από καλό, αφού έπεισε την Μπράιτον να βγάλει από τα ταμεία 26,5 εκατ. ευρώ και τα 18 από αυτά, πήγαν στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε θέσει το συγκεκριμένο νούμερο ως οψιόν για να πουληθεί ο 18χρονος φορ.

Όλα αυτά έγιναν τον Φλεβάρη του 2025 και το καλοκαίρι ο Έλληνας επιθετικός εντάχθηκε στους «γλάρους», έχοντας 4 γκολ και 1 ασίστ στα 9 ματς που έπαιξε με τον γερμανικό σύλλογο μετά την επίτευξη της συμφωνίας. Στην Μπράιτον πρόλαβε να βρει τρεις φορές τα αντίπαλα δίχτυα και να μοιράσει μία ασίστ σε 12 ματς πριν τραυματιστεί σοβαρά.

Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα)

Ο «killer» της Λισσαβόνας. Ο άνθρωπος που σπέρνει τον τρόμο στις άμυνες της Πορτογαλίας αλλά και της Ευρώπης και ήδη αρκετές ομάδες της ελίτ είναι στο κατώφλι του. Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν έχει σταματήσει να σκοράρει με τη φανέλα της Μπενφίκα με αποκορύφωμα το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στο Champions League όπου ο Έλληνας στράικερ πέτυχε χατ-τρικ στην ήττα με 5-4.

Από τον Γενάρη μέχρι το καλοκαίρι, ο διεθνής φορ ήταν απίθανος φτάνοντας τα 23 τέρματα και τις 8 ασίστ σε 33 ματς σε όλες τις διοργανώσεις ενώ φέτος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Μέχρι στιγμής έχει φτάσει τα 21 γκολ και τις 4 ασίστ σε 33 παιχνίδια σε Πορτογαλία και Ευρώπη, φέρνοντας ακόμα περισσότερες κρούσεις στο γραφείο της Μπενφίκα.

Τα 18 εκατ. ευρώ που δαπάνησαν οι Πορτογάλοι το καλοκαίρι του 2024 δεν είναι τίποτα μπροστά στα μεγέθη των προτάσεων που φτάνουν καθημερινά στα μέιλ της ομάδας, με το όνομα του να έχει ακουστεί κατά καιρούς για κλαμπ όπως η Μπαρτσελόνα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Ίντερ κ.α.

Χρήστος Τζόλης (Μπριζ)

Το καλοκαίρι η Κρίσταλ Πάλας έφτασε μία... ανάσα από την απόκτησή του καθώς ήταν διατεθειμένη να δώσει μέχρι και 32 εκατ. ευρώ αλλά η Κλαμπ Μπριζ αρνήθηκε να δώσει τον βασικό της εξτρέμ. Και με το δίκιο της εν τέλει καθώς μέχρι τώρα έφτασε τα 11 γκολ και τις 12 ασίστ σε 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ωστόσο και την περσινή σεζόν, κινήθηκε σε εντυπωσιακούς ρυθμούς, πετυχαίνοντας 12 γκολ και 9 ασίστ σε 28 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις μόνο για το 2025, εξαργυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τα μόλις 6,5 εκατ. ευρώ που δαπάνησαν οι Βέλγοι για τον αποκτήσουν από τη Ντιναμό Ντίσελντορφ.

Δημοσιεύματα από το Βέλγιο κάνουν λόγο για αύξηση στα «θέλω» της Μπριζ ενόψει Ιανουαρίου, αφού από τα 37 με 40 εκατ. ευρώ που ζητούσε το κλαμπ το καλοκαίρι, πλέον θα κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μόνο για προτάσεις άνω των 45 εκατ. ευρώ.

Κωνσταντίνος Καρέτσας (Γκενκ)

Το παιδί-«θαύμα» του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μία όαση που μόλις πριν λίγους μήνες έκλεισε τα 18 του χρόνια αλλά ήδη θεωρείται το μέλλον του αθλήματος. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα θυμάται για πάντα το 2025 γιατί ήταν η χρονιά που επέλεξε να εκπροσωπήσει το εθνόσημο της Ελλάδας και όχι αυτό του Βελγίου, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με την Εθνική Ομάδα.

Όσον αφορά την πορεία του με τη Γκενκ, ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός ήταν εντυπωσιακός τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο μισό του έτους. Μέτρησε 22 ματς μέχρι το φινάλε της περσινής σεζόν έχοντας απολογισμό δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ ενώ φέτος φαίνεται να απολαμβάνει τον ρόλο του... σερβιτόρου.

Ο «Mr. assist» όπως τον φωνάζουν στο Βέλγιο. Σε 27 παιχνίδια σε Βέλγιο και Ευρώπη, ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχει τροφοδοτήσει δέκα φορές τους συμπαίκτες του ενώ το ένα από τα δύο γκολ που έχει πετύχει, ήταν το παρθενικό του στην Ευρώπη κόντρα στη Μίντιλαντ.

Κωνσταντίνος Κουλιεράκης (Βόλφσμπουργκ)

Θεωρείται ήδη ηγέτης στην άμυνα της Βόλφσμπουργκ και το καλοκαίρι έπαιξε... δυνατά για τη θέση στόπερ στη Λίβερπουλ, χωρίς ωστόσο να γίνει το φλερτ, γάμος. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι βασικός και αναντικατάστατος στα πλάνα των «λύκων» και δεν αποκλείεται να πωλείται τον Γενάρη ή το ερχόμενο καλοκαίρι.

Φυσικά, ο γερμανικός σύλλογος δεν είναι διατεθειμένος στην παρούσα φάση να πουλήσει τον διεθνή αμυντικό με λιγότερα από 20 με 25 εκατ. ευρώ όπως αναφέρουν οι Γερμανοί και λογικό καθώς μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που ήδη μετρά 16 συμμετοχές φέτος σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Φουλ παιχνίδια είχε και από την έναρξη του έτους μέχρι το καλοκαίρι, καθώς σε αυτό το διάστημα αγωνίστηκε σε 18 αναμετρήσεις, αποτελώντας το βασικό γρανάζι στα πλάνα του προπονητή.

Χρήστος Ζαφείρης (Σλάβια Πράγας)

Έκανε τον ΠΑΟΚ να... ξηλώσει από το ταμείο του το ποσό των 12 εκατ. ευρώ, κάνοντας ρεκόρ στα ελληνικά δεδομένα για τον αποκτήσει. Ο Χρήστος Ζαφείρης αποδέχθηκε να αγωνιστεί στη Stoiximan Superleague όμως πριν το κάνει, έπιασε το... ταβάνι στη Σλάβια Πράγας όπου μέσα στο 2025 αναδείχθηκε πρωταθλητής Τσεχίας και έπαιξε στο Champions League.

Ένα βασικό στέλεχος και εκ των κορυφαίων του τσέχικου κλαμπ όπου σε 23 παιχνίδια βρήκε τρία γκολ και δύο ασίστ στο φετινό πρώτο μισό, έχοντας αποκτήσει και ψυχολογία από τη μεταγραφή στον Δικέφαλο το περασμένο καλοκαίρι. Το 2025 είχε ξεκινήσει ήδη ιδανικά αφού από τον Γενάρη έπαιξε 16 παιχνίδια συνολικά.

Ο απολογισμός του ήταν ένα γκολ, τρεις ασίστ, πανηγύρισε το πρωτάθλημα και έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλλου, όπου δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το νταμπλ λόγω της ήττας από τη Σίγκμα.

Βασίλης Μπάρκας (Ουτρέχτη)

Μόνιμη παρουσία ως ο ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην Ολλανδία. Η Σέλτικ τον άφησε ως ελεύθερο να πάει στην Ουτρέχτη και εκείνος από το καλοκαίρι του 2022 αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο μέλος του ολλανδικού συλλόγου.

Ο Βασίλης Μπάρκας συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις του με την Ουτρέχτη και παρά τις προτάσεις του καλοκαιριού, αποφάσισε να παραμείνει στο κλαμπ και μόνο δικαίωση μπορεί να νιώθει.

Την ίδια στιγμή που την περσινή σεζόν ολοκλήρωσε τη χρονιά με 7 ανέπαφες εστίες και 46 γκολ παθητικό σε 32 παιχνίδια, στο πρώτο εξάμηνο της σεζόν έχει τον ίδιο αριθμό clean sheets σε διάρκεια 27 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις ενώ έχει δεχθεί 30 γκολ μέχρι τωρα.

Ευθύμης Κουλούρης (Πογκόν/Αλ Ουάλα)

Ένα πραγματικό... πολυβόλο! Ο Ευθύμης Κουλούρης τα «έσπασε» με την Πογκόν και κέρδισε ένα χρυσό συμβόλαιο στην Αλ Ουάλα της Σαουδικής Αραβίας όπου συνεχίζει να εντυπωσιάζει όπως έκανε και στην Ευρώπη.

Ο 29χρονος φορ είχε ένα εντυπωσιακό πρώτο εξάμηνο μέσα στο 2025 καθώς μάτωσε 19 φορές τα αντίπαλα δίχτυα και μοίρασε 3 ασίστ σε 18 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι να φτάσει το καλοκαίρι.

Παρότι ξεκίνησε τη σεζόν με τους Πολωνούς (τρία γκολ σε τέσσερα ματς), τα τέσσερα εκατ. ευρώ δεν άφησαν περιθώρια στο κλαμπ του και έτσι η Αλ Ουάλα τον έκανε δικό της, προσφέροντάς του ένα αρκετά καλό συμβόλαιο και ήδη ο ίδιος νιώθει σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα μετά τα 12 τέρματα και τη μία ασίστ που έχει στα πρώτα 13 ματς της σεζόν.

Αλέξανδρος Κυζιρίδης (Μιχαλόβτσε/Χαρτς)

Ίσως η μεγαλύτερη ελληνική αποκάλυψη μέσα στο 2025 για τους παίκτες που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης έφυγε κακήν κακώς από την Ελλάδα, είδε την πορεία του να παίρνει την κάτω βόλτα στη Ντεμπρετσέν αλλά η αναγέννηση ήρθε στη Σλοβακία και τη Μιχαλόβτσε.

Από τη στιγμή που ξεκίνησε το 2025 ήταν... φωτιά με 9 γκολ και 2 ασίστ σε 14 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσης και το επόμενο βήμα ήρθε τον περασμένο Μάιο. Η Χαρτς εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι έμενε ελεύθερος και τον έκανε μέρος ενός απίθανου project που αυτή τη στιγμή, είναι βγαλμένο από... παραμύθι.

Ο 25χρονος εξτρέμ είναι ένας εκ των ηγετών του σκωτσέζικου κλαμπ και με πέντε γκολ και επτά ασίστ στα 22 ματς που έχει αγωνιστεί οδηγεί την ομάδα προς μία ιστορική υπέρβαση, αυτή του πρωταθλήματος. Δεν είναι και λίγα για να κάνουν ουκ ολίγα κλαμπ να ασχοληθούν με την περίπτωση του. Ακόμα και η Εθνική Ομάδα.

Νόα Άλεν (Ίντερ Μαϊάμι)

Ήταν ανάμεσα στους παίκτες που αποφάσισαν να επιλέξουν το εθνόσημο της Ελλάδας μέσα στο 2025. Ο Τζέιμς Νόα Άλεν πήρε αμέσως φανέλα βασικού στην Εθνική Ελπίδων και ήδη θεωρείται ένα από τα μελλοντικά στελέχη της ομάδας της Ανδρών καθώς το ταλέντο του είναι πλούσιο και ήδη έχει αρκετές παραστάσεις.

Με την Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι είναι βασικό στέλεχος παρά την παρουσία του Ζόρντι Άλμπα, με τον Μασεράνο να τον χρησιμοποιεί ακόμα και ως στόπερ προκειμένου να τον έχει στο βασικό σχήμα.

Ο 21χρονος αμυντικός έπαιξε σε συνολικά 47 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του MLS Cup.