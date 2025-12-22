Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (22/12) τελικού στο ιταλικό Σούπερ Καπ, ανάμεσα σε Νάπολι και Μπολόνια.

Ο... τελευταίος τίτλος για το 2025 στην Ιταλία παίζεται απόψε (22/12) στη Σαουδική Αραβία και φυσικά δεν αφορά τη Serie A, αλλά το Σούπερ Καπ.

Νάπολι και Μπολόνια διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «King Saud Stadium» του Ριάντ, θέλοντας να κλείσουν με ιδανικό τρόπο αυτή τη χρονιά, πριν αγωνιστούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και για την τελευταία αγωνιστική για το 2025.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports 4.