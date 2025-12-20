Οι πανηγυρισμοί του Φρανκ Λάμπαρντ προκάλεσαν έκδηλο εκνευρισμό στους παίκτες της Σαουθάμπτον που τον... κυνήγησαν μέσα στο γήπεδο.

Ο Φρανκ Λάμπαρντ ήταν ο... πρωταγωνιστής του αγώνα στο Σαουθάμπτον - Κόβεντρι για την 22η στροφή της Championship. Ο Άγγλος πρώην παίκτης της Τσέλσι, είχε έναν πολύ καλό λόγο για να πανηγυρίσει μετά το τέλος της αναμέτρησης. Η Κόβεντρι, παρότι έπαιζε με δέκα παίκτες σχεδόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, άντεξε αν και δέχθηκε την ισοφάριση και έφυγε τελικά με τον βαθμό από το «St. Mary's».

Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος που αποφάσισε να το κάνει προκάλεσε την έντονη αντίδραση των παικτών της Σαουθάμπτον. Ο Λάμπαρντ, με ειρωνικό τρόπο, σήκωσε τον αντίχειρά του προς τους οπαδούς των γηπεδούχων μετά το σφύριγμα της λήξης και ήρθε αμέσως σε αντιπαράθεση με τους Αγίους.

Ένας έκανε την αρχή... κυνηγώντας τον Λάμπαρντ για να του ζητήσει τον λόγο, ενώ στη συνέχεια επικράτησε γενική σύρραξη. Παίκτες και staff από τις δύο ομάδες έγιναν ένα κουβάρι και χρειάστηκε η παρέμβαση των ψυχραιμότερων για να κοπάσει η αναμπουμπούλα.

Southampton players were angry with Frank Lampard as some chased him at Full time. Scenes 🥲pic.twitter.com/wXWWynb7ey December 20, 2025

Ο Λάμπαρντ, που είδε την ομάδα του να παίρνει έναν σημαντικό βαθμό στην μάχη της ανόδου, έμεινε αμέτοχος και κατευθύνθηκε στιγμές μετά στις εξέδρες των φιλοξενούμενων για να πανηγυρίσει εκεί με την... ησυχία του. Πάντως, στις δηλώσεις του στη μικτή ζώνη, ζήτησε συγγνώμη για την συμπεριφορά του. Να πούμε ότι ο Λάμπαρντ βρίσκεται στον πάγκο της Κόβεντρι εδώ και περίπου έναν χρόνο και φέτος την οδηγεί σταθερά προς τα σαλόνια της Premier League, ούσα πρωτοπόρος στην Championship.