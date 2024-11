Ο Φρανκ Λάμπαρντ είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής της Κόβεντρι, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στους πάγκους ύστερα από 18 μήνες απουσίας.

Ο Φρανκ Λάμπαρντ ετοιμάζεται να επιστρέψει στην προπονητική μετά από 18 μήνες απουσίας, αναλαμβάνοντας την Κόβεντρι. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Τσέλσι, από την οποία αποχώρησε το 2023 και έκτοτε έμενε εκτός δράσης μέχρι που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να γυρίσει στα αγγλικά γήπεδα.

Ο σύλλογος της Championship ανακοίνωσε την πρόσληψη του Άγγλου τεχνικού, ο οποίος στο παρελθόν έχει προπονήσει και τις Έβερτον και Ντέρμπι Κάουντι, με τον ίδιο να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Η αποστολή του δεν θα είναι καθόλου εύκολη καθώς η Κόβεντρι βρίσκεται στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας της Β' κατηγορίας. Το ντεμπούτο του θα πραγματοποιηθεί άμεσα, στην αναμέτρηση με την Κάρντιφ το ερχόμενο Σάββατο (30/11). Ο Λάμπαρντ είναι ένα πρόσωπο στο οποίο ποντάρει η διοίκηση της ομάδας, καθώς «γνωρίζει τι απαιτείται για να πετύχει κανείς σε αυτό το πρωτάθλημα», όπως δήλωσε ο πρόεδρος, Νταγκ Κινγκ.

We are delighted to announce the appointment of Frank Lampard as Head Coach. ⤵️