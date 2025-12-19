Αφού παρέμεινε αλύγιστη στην κανονική διάρκεια (1-1) η Μπολόνια τιμώρησε τα τρία χαμένα πέναλτι της Ίντερ στη ρώσικη ρουλέτα (3-2) και πέταξε για τον τελικό του Super Cup Ιταλίας!

Το πρώτο Super Cup της ιστορίας της θα διεκδικήσει η Μπολόνια του Λυκογιάννη στον τελικό της Δευτέρας (22/12) απέναντι στη Νάπολι! Με τον Έλληνα αμυντικό να μένει στον πάγκο και να μην αγωνίζεται στον αγώνα, οι Ροσομπλού στάθηκαν όρθιοι στα ενενήντα λεπτά απέναντι στην Ίντερ (1-1) και ολοκλήρωσαν την έκπληξη στη διαδικασία των πέναλτι, όπου με το τελικό 3-2 πλήγωσαν τους Νερατζούρι στον μεταξύ τους ημιτελικό και προκρίθηκαν στο μεγάλο ραντεβού απέναντι στους Παρτενοπέι.

Ο αγώνας πάντως δεν θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει καλύτερα για τους Νερατζούρι, καθώς μόλις στο 2΄ο Τουράμ με τρομερό γυριστό άνοιξε το σκορ από σέντρα του Μπαστόνι. Η Μπολόνια ωστόσο δεν παρέδωσε πνεύμα, προειδοποίησε στο 22΄με τον Μπερναντέσκι και τελικά έφτασε στην ισοφάριση στο 35΄, με εύστοχο πέναλτι του Ορσολίνι.

Το δεύτερο μέρος κύλησε σε αργό τέμπο, όμως τα τελευταία λεπτά θα μπορούσαν να είχαν αναδείξει νικητή. Αρχικά στο 86΄ο Ντε Φράι άγγιξε το 1-2 με άστοχη κεφαλιά, ενώ στις καθυστερήσεις ο Μαρτίνεθ με εντυπωσιακή επέμβαση αρνήθηκε στη Μπολόνια την ανατροπή. Νομοτελειακά ο αγώνας οδηγήθηκε στα πέναλτι δίχως τη συνδρομή παράτασης, όπου τρεις σερί χαμένες εκτελέσεις των Μπαστόνι, Μπαρέλα και Μπονί στοίχισαν στην Ίντερ που έμεινε εκτός Super Cup.

Ίντερ (Κρίστιαν Κίβου): Μαρτίνεθ, Μπίσεκ, Ντε Φράι, Μπαστόνι, Λουίς Ενρίκε (72΄Ντιούφ), Ντιμάρκο, Ζιελίνσκι (86΄Σούσιτς), Μπαρέλα, Μικιταριάν (71΄Φρατέζι), Μπονί, Τουράμ (71΄Λαουτάρο)