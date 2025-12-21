Stoiximan Super League: Ντέρμπι αποδείξεων το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, με σπασμένα φρένα η ΑΕΚ κόντρα στον ΟΦΗ

Ανάλυση και προγνωστικά για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η δράση για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της Κυριακής, όπου φυσικά ξεχωρίζει το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (19:30).

Ο «δικέφαλος» την... πάτησε στο Περιστέρι, καθώς γνώρισε ήττα 2-0 από τον Ατρόμητο. Χωρίς ενέργεια, κουρασμένος πνευματικά και σωματικά, ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε τις λύσεις απέναντι στην καλά οργανωμένη ανασταλτική λειτουργία των γηπεδούχων. Οι λύσεις πρώτης γραμμής στο ρόστερ εξαντλούνται σε 14-15 παίκτες, με αποτέλεσμα το ροτέισον να αποτελεί γρίφο για τον Λουτσέσκου. Δεδομένη η μεταγραφική ενίσχυση τον Γενάρη, με τον Γιερεμέγιεφ να αποτελεί την δεύτερη «κλειδωμένη» προσθήκη μετά τον Ζαφείρη. Μεσοβδόμαδα ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-1 της Μαρκό στο Κύπελλο Ελλάδας, ωστόσο «καίγεται» για τρίποντο κόντρα στους «πράσινους» προκειμένου να μην χάσει κι άλλο έδαφος στη μάχη του τίτλου (-3 από την κορυφή) της Stoiximan Super League.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει κίνητρο στο πρωτάθλημα. Στο -13 από την κορυφή, το σενάριο επαναφοράς στη διεκδίκηση του τίτλου είναι μη ρεαλιστικό και οι «πράσινοι» καλούνται να εξασφαλίσουν μίνιμουμ μια θέση στην 4άδα. Η ομάδα του Μπενίτεθ δεν έπεισε στο 2-1 επί του Βόλου, ούτε στη νίκη με το ίδιο σκορ απέναντι στην Καβάλα για το Κύπελλο Ελλάδας. Ντέσερς και Λαφόν ενσωματώθηκαν στις εθνικές τους ομάδες, εκτός οι Σάντσες και Πελίστρι.

Ντέρμπι αποδείξεων για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, έστω κι αν οι στόχοι τους θεωρητικά είναι διαφορετικοί. Η νίκη είναι το μοναδικό ζητούμενο και για τους δύο, σε ένα 90λεπτο που αναμένεται να έχει ένταση, ρυθμό και φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες.

Το πρόγραμμα της Κυριακής ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση ΑΕΚ - ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια (21:30). Σε εκπληκτική κατάσταση η Ένωση, με εννιά σερί νίκες και 11 συνολικά στα 12 τελευταία, συν μια ισοπαλία. Ασύλληπτη η ανατροπή επί της Κραϊόβα μεσοβδόμαδα, με σκορ 3-2 από 0-2, που έφερε την ΑΕΚ στους 16 του Conference League ως 3η στη League Phase. Αυτοπεποίθηση και ψυχολογία είναι στα ύψη, με την ομάδα του Νίκολιτς να «κυνηγάει» τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στην κούρσα του τίτλου.

Νίκη - ανάσα με σκορ 3-0 επί του Πανσερραϊκού πέτυχε ο ΟΦΗ, που εξακολουθεί να παρουσιάζει ένα απίθανο στατιστικό από την αρχή της σεζόν: Δεν έχει ούτε μια ισοπαλία σε επίσημο παιχνίδι! Με πολλά προβλήματα η σεζόν για την ομάδα της Κρήτης, που δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που υπήρχαν. Βασικό μέλημα να αναρριχηθεί βαθμολογικά, ξεφεύγοντας από την ουρά. Είναι στο +4 από την προτελευταία ΑΕΛ και λογικά δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα παραμονής. Ωστόσο ο ΟΦΗ οφείλει να προσέξει και να βελτιώσει την εικόνα του στο χορτάρι.

Στο φεγγάρι που βρίσκεται η ΑΕΚ αγωνιστικά είναι πολύ δύσκολο να την κοντράρει κανείς απέναντι σε έναν θεωρητικά μικρότερου βεληνεκούς αντίπαλο. Ο ΟΦΗ ψάχνει ένα αποτέλεσμα που θα του αλλάξει τη σεζόν, δύσκολα όμως θα το βρει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι αποδόσεις υπέρ του φαβορί πάντως δεν έχουν καμία αξία.

