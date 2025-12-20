Stoiximan Super League: Με φόρα και Γιάρεμτσουκ ο Ολυμπιακός, παιχνίδι λεπτομερειών στην Τρίπολη

Ανάλυση και προγνωστικά για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κηφισιά το βράδυ του Σαββάτου (20:30) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Με ρεκόρ 11Ν-2Ι-1Η και γκολ 30-7, οι Πειραιώτες οδηγούν την κούρσα του τίτλου. Στο +1 από την ΑΕΚ και το +3 από τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει την 2η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος (30) πίσω από τον Λεβαδειακό (34) και το μικρότερο παθητικό τερμάτων (7).

Μεσοβδόμαδα, ο Ολυμπιακός είχε εύκολο έργο κόντρα στον Ηρακλή για το Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας με το εμφατικό 6-0. Ελ Κααμπί και Μπρούνο είναι σε διεθνείς υποχρεώσεις (Κύπελλο Εθνών Αφρικής), αναρρώνουν από τραυματισμό Ρέτσος και Πασχαλάκης.

Πολύ θετική η εικόνα της Κηφισιάς στο πρώτο μισό της σεζόν. Μετράει 4Ν-5Ι-5Η με τέρματα 21-22, είναι ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια και παίζει ανοιχτό ποδόσφαιρο, δίχως σκοπιμότητες. Είναι ομάδα με αρετές και ταχύτητα μεσοεπιθετικά, παρουσιάζει ωστόσο κενά στα μετόπισθεν. Η Κηφισιά είναι στην 8η θέση και θα δώσει τη μάχη της για τα playoffs που οδηγούν στην διεκδίκηση του 5ου εισιτηρίου στην Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ κατάσταση και ρολάρει επιθετικά, διατηρώντας τη συνοχή του στα μετόπισθεν. Η Κηφισιά είναι επικίνδυνη ομάδα και παίζει με θάρρος, δύσκολα ωστόσο θα πάρει κάτι από την αναμέτρηση.

Νωρίτερα, Αστέρας Τρίπολης και Άρης διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (16:00). Οι Αρκάδες είχαν κακό ξεκίνημα στη σεζόν, εντούτοις έχουν βελτιώσει την εικόνα τους στο χορτάρι. Και πλέον τρέχουν αήττητο σερί επτά αγώνων σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, με τρεις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες σε αυτό το διάστημα. Με 13 βαθμούς στην 10η θέση ο Αστέρας, θέλει να ξεμπερδέψει με τα σενάρια της ουράς και σε δεύτερο χρόνο να κυνηγήσει την 8η θέση.

Ο Άρης προσπαθεί να βρει σταθερότητα και ψυχολογία. Έχει αλλοπρόσαλλη αγωνιστική συμπεριφορά, ελλείψεις στο ρόστερ και πολλούς τραυματισμούς. Αλφαρελά, Διούδης, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Μεντίλ και Σούντμπεργκ αντιμετωπίζουν προβλήματα, ενώ Φαντιγκά και Ράτσιτς είναι τιμωρημένοι. Αναγκαία η προοπτική ενίσχυσης τον Γενάρη, καθώς το έργο του Άρη για την 5η θέση είναι πολύ δύσκολο.

Ο Αστέρας είναι σε ανοδική πορεία, τη στιγμή που ο Άρης αποτελεί γρίφο σε κάθε αγωνιστική. Το 0-0 με τον Ολυμπιακό ήταν σίγουρα ένα καλό αποτέλεσμα για τους Θεσσαλονικείς, ωστόσο το ματς στην Τρίπολη κρύβει πολλές παγίδες.

