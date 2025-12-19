Σοκ στον Ισημερινό: Video δείχνει τη δολοφονία 33χρονου ποδοσφαιριστή

Video από κάμερες ασφαλείας δείχνει την άγρια δολοφονία του 33χρονου αμυντικού της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ στην πόλη Γουαγιακίλ του Ισημερινού.

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση της δολοφονίας του Μάριο Πινέιδα, 33χρονου διεθνή αμυντικού της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ, στην πόλη Γουαγιακίλ του Ισημερινού. Ο ποδοσφαιριστής δέχθηκε πυροβολισμούς και έχασε τη ζωή του, προκαλώντας σοκ σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Λίγες ώρες μετά το τραγικό συμβάν, κυκλοφόρησε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δείχνει τη στιγμή της επίθεσης, με δύο άτομα να πυροβολούν τον Πινέιδα. Η Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ ανακοίνωσε με επίσημη δήλωση στα social media: «Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή μας Μάριο Πινέιδα, μετά από επίθεση εναντίον του. Η τραγική αυτή είδηση έχει συγκλονίσει όλα τα μέλη της οικογένειας του συλλόγου».