Τραγωδία στον Ισημερινό: Νεκρός ποδοσφαιριστής έπειτα από ένοπλη επίθεση
Βαρύ πένθος στο ποδόσφαιρο του Ισημερινού μετά την είδηση του θανάτου του Μάριο Πινέιδα, ο οποίος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τετάρτης (17/12) στην πόλη Γουαγιακίλ. Ο 33χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής έπεσε νεκρός έπειτα από ένοπλη επίθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέσα του Ισημερινού, ο Πινέιδα δέχθηκε πυροβολισμούς έξω από κατάστημα στο βόρειο τμήμα της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία. Την τραγική εξέλιξη επιβεβαίωσε και η ομάδα του, η Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ, η οποία με επίσημη ανακοίνωση εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη, τονίζοντας πως ο χαμός του ποδοσφαιριστή συγκλόνισε ολόκληρη την οικογένεια του συλλόγου και την τοπική κοινωνία.
Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Μάριο Πινέιδα είχε εννέα συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Ισημερινοί, ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και στη Φλουμινένσε.
