«Ψυχρό» φινάλε στο Αραβικό Κύπελλο: Οι Ιορδανοί αρνήθηκαν να δώσουν το χέρι στον προπονητή του Μαρόκου

Ο Χαμντάλα έγραψε το 3-2 στην παράταση και χάρισε το Αραβικό Κύπελλο στο Μαρόκο, με τους Ιορδανούς να αρνούνται να δώσουν το χέρι στον προπονητή των αντιπάλων.

Το Μαρόκο σήκωσε το Αραβικό Κύπελλο με μια συναρπαστική ανατροπή κόντρα στην Ιορδανία, επικρατώντας με 3-2 σε έναν τελικό που θα μείνει στην ιστορία. Για πρώτη φορά σε διοργάνωση της FIFA, δύο Μαροκινοί προπονητές βρέθηκαν αντιμέτωποι σε έναν τελικό, ο Ταρίκ Σεκτιούι οδήγησε το Μαρόκο και ο Τζαμάλ Σελαμί την Ιορδανία.

Η Ιορδανία άνοιξε το σκορ με δύο γκολ του Αλί Ολουάν, παίρνοντας προβάδισμα 2-1, μετά το γρήγορο γκολ του Τανάνε για το Μαρόκο στο 4′. Όμως, το Μαρόκο δεν είχε πει την τελευταία λέξη. Ο Αμπντεραζάκ Χαμντάλα έγινε ο ήρωας της βραδιάς, ισοφαρίζοντας στο 87′ και πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ στην παράταση στο 100′, χαρίζοντας στους «Λιοντάρια της Ατλάς» το τρόπαιο.

Plusieurs joueurs jordaniens 𝗢𝗡𝗧 𝗥𝗘𝗙𝗨𝗦𝗘́ de serrer la main de Tarik Sektioui. 🇯🇴 pic.twitter.com/fj2h4Y1oqf — ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) December 18, 2025

Η χαρά των Μαροκινών ήταν τεράστια, ενώ οι Ιορδανοί ποδοσφαιριστές δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους. Κατά τη διάρκεια της απονομής των μεταλλίων, κάποιοι από αυτούς αρνήθηκαν να δώσουν το χέρι στον προπονητή των Κυπελλούχων, Ταρίκ Σεκτιούι.